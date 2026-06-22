Expomadeira 2026 regressa com espaço ampliado para os videojogos

A 41.ª edição da Expomadeira decorre no Estádio do Marítimo entre 3 e 12 de Julho, reunindo 82 expositores dos sectores do comércio e serviços da Região.

Uma das novidades desta edição é o espaço dedicado aos videojogos, maior do que no ano anterior, onde os visitantes poderão experimentar gratuitamente videojogos desenvolvidos pelo Consórcio eGamesLab, projecto financiado pelo PRR que envolve 22 entidades regionais e nacionais.

A programação inclui ainda animação cultural com actuações musicais, teatro, fado e actividades infantis.

A entrada custa 1 euro por pessoa ou 3 euros para grupos de quatro. A exposição abre diariamente das 18 às 23 horas, e aos fins-de-semana a partir das 16 horas.