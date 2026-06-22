Mais de 4.000 estudantes açorianos com apoio do programa "Regressa a Casa"

Mais de 4.000 jovens estudantes açorianos deslocados para frequentar um estabelecimento de ensino têm aprovadas as suas candidaturas no âmbito da medida "Regressa a Casa", num investimento superior a 350 mil euros, anunciou hoje o Governo dos Açores.

Segundo o Governo açoriano, do total de jovens estudantes com candidaturas aprovadas a esta medida criada em julho de 2024 pelo executivo açoriano (PSD/CDS-PP/PPM), através da Secretaria Regional da Juventude, Habitação e Emprego, "mais de 97% já receberam o pagamento dos apoios".

Através da medida "Regressa a Casa", os jovens estudantes deslocados beneficiam do pagamento de duas viagens áreas de ida e volta por ano letivo, entre a sua ilha de residência e o local do estabelecimento de ensino que estão a frequentar.

São ainda consideradas para efeitos de apoio as viagens dos jovens entre uma ilha que não seja a da sua residência e o território onde se situa o estabelecimento de ensino, nos casos de inexistência de voo direto ou de residência de um dos seus progenitores.

O apoio por cada viagem, no montante máximo de 99 euros, inclui despesas com uma bagagem de porão e com penalizações por alteração de datas das viagens, quando não incluído no bilhete.

Podem candidatar-se a esta medida jovens estudantes com idade igual ou inferior a 26 anos, com residência fiscal nos Açores e a frequentar cursos de nível 3, 4, 5, 6, 7 ou 8 do Quadro Nacional de Qualificações num estabelecimento de ensino fora da sua ilha de residência, incluindo outra ilha dos Açores, continente ou Madeira.

A bolsa de mobilidade é atribuída, por ano letivo, para viagens que decorram no período compreendido entre 01 de setembro e 31 de julho.

As candidaturas devem ser formalizadas no Portal da Juventude, em juventude.azores.gov.pt, de 01 de setembro a 15 de agosto.

A medida "Regressa a Casa - Apoio à Mobilidade dos Jovens Estudantes Deslocados" integra o pacote "+ Jovem", que iclui, entre outras, a "Medida de Valorização Salarial".

A secretária regional da Juventude, Habitação e Emprego sublinha que esta medida "remove obstáculos, cria oportunidades e reforça a ligação dos jovens às suas ilhas e à Região".

Maria João Carreiro destaca ainda, citada numa nota de imprensa, que a medida, além de contribuir para reduzir o esforço financeiro das famílias, contribui para que a "distância não se transforme num fator de afastamento dos jovens das suas ilhas" e das suas comunidades.