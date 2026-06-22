Zelensky acusa Rússia de "assassínios injustificados"

O presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskyy, acusou hoje a Rússia de "novos assassínios injustificados" durante os mais recentes ataques da noite e madrugada, que provocaram pelo menos cinco mortos e vários feridos.

Zelensky declarou que as ofensivas ocorreram no mesmo dia em que a Rússia assinala o 85.º aniversário da invasão da União Soviética pela Alemanha nazi, questionando se o regime do homólogo Vladimir Putin está a "comemorar" com bombardeamentos mortais em Sumi e Zaporijia.

O líder ucraniano especificou que na província de Sumi, três pessoas morreram, incluindo um menor, enquanto outros três membros da mesma família ficaram feridos.

Em Zaporijia, duas pessoas morreram durante os ataques da noite e Zelensky lamentou outras vítimas em Odessa, Kherson, Donetsk e Kharkiv. Em Chernihiv, registaram-se novos ataques contra instalações de produção de energia.

"A Rússia começou este dia não honrando a memória daqueles que morreram na II Guerra Mundial, nem a mostrar qualquer sinal de que pretende pôr fim à guerra, mas sim com novos assassínios injustificados", frisou.

Para Zelensky, "este é precisamente o momento do século XX que deveria ter mudado para sempre a atitude de cada Estado e do mundo inteiro em relação à vida humana... Não teria havido guerras mundiais se os líderes daquela época tivessem sido guiados pelo valor da vida humana em vez de ilusões imperialistas".