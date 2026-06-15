Cruzeiros Verão 2026
Descubra o Mediterrâneo com a elegância da Cunard
Este Verão, aproveite a campanha de 50% de desconto da companhia Cunard e embarque no ‘Queen Victoria’ à descoberta do Mediterrâneo.
Viajar a bordo de um navio da prestigiada companhia Cunard, é embarcar numa experiência de cruzeiro onde o charme britânico, o requinte e o serviço de excelência se unem para criar memórias inesquecíveis.
Durante o seu cruzeiro pelo Mediterrâneo, desfrute de um ambiente distinto, com elegantes salões, gastronomia de classe mundial e entretenimento de alto nível — tudo com o padrão impecável que fez da Cunard um ícone de luxo no mar.
Aproveite esta oportunidade e descubra o verdadeiro significado de navegar com estilo, tradição e distinção.
O Mediterrâneo desde Veneza
Cabine interior - 630€ | Cabine com varanda - 840€
Partidas: 3 e 31 de Agosto – 8 dias
Itinerário: Trieste/Veneza, Zadar, Dubrovnik, La Vallettta, Palma de Maiorca, Barcelona
O Mediterrâneo desde Barcelona
Cabine interior - 630€ | Cabine com varanda - 840€
Partidas: 27 de Julho – 8 dias
Itinerário: Barcelona, Nápoles, Estreito de Messina, Messina, Corfú, Kotor, Split, Trieste
O Mediterrâneo desde Roma
Desde, por pessoa:
Cabine interior - 630€ | Cabine com varanda - 840€
Partidas: 13 e 20 de Julho; 10 e 24 de Agosto – 8 dias
Itinerário: Civitavecchia (Roma), Estreito de Messina, Cefalonia, Corfú, Kotor, Split, Trieste
O Mediterrâneo desde Barcelona
Cabine Janela vista mar - 735€ | Cabine com varanda - 840€
Partidas: 17 de Agosto – 8 dias
Itinerário: Barcelona, Ibiza, Cagliari, Estreito de Messina, Messina, Salerno, Amalfi, Civitavecchia/Roma
Os valores já apresentam o desconto da campanha, são desde, por pessoa em cabine dupla, e incluem o cruzeiro seleccionado com pensão completa, utilização das instalações de acordo com a categoria reservada, taxas portuárias e gratificações.
Não incluem: passagens aéreas, despesas de reserva, Seguro, despesas de carácter pessoal e tudo o que não estiver mencionado como incluído no programa.
Os itinerários podem variar consoante a data da partida. Tanto os preços como a disponibilidade estão sujeitos a alterações e deverão ser reconfirmados no acto da reserva.
Para informações mais detalhadas ou reservas, contacte a Intertours através do 291 208 920 ou do email [email protected]
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