Cruzeiros Verão 2026

Este Verão, aproveite a campanha de 50% de desconto da companhia Cunard e embarque no ‘Queen Victoria’ à descoberta do Mediterrâneo.

Viajar a bordo de um navio da prestigiada companhia Cunard, é embarcar numa experiência de cruzeiro onde o charme britânico, o requinte e o serviço de excelência se unem para criar memórias inesquecíveis.

Durante o seu cruzeiro pelo Mediterrâneo, desfrute de um ambiente distinto, com elegantes salões, gastronomia de classe mundial e entretenimento de alto nível — tudo com o padrão impecável que fez da Cunard um ícone de luxo no mar.

Aproveite esta oportunidade e descubra o verdadeiro significado de navegar com estilo, tradição e distinção.

O Mediterrâneo desde Veneza

Cabine interior - 630€ | Cabine com varanda - 840€

Partidas: 3 e 31 de Agosto – 8 dias

Itinerário: Trieste/Veneza, Zadar, Dubrovnik, La Vallettta, Palma de Maiorca, Barcelona

O Mediterrâneo desde Barcelona

Cabine interior - 630€ | Cabine com varanda - 840€

Partidas: 27 de Julho – 8 dias

Itinerário: Barcelona, Nápoles, Estreito de Messina, Messina, Corfú, Kotor, Split, Trieste

O Mediterrâneo desde Roma

Desde, por pessoa:

Cabine interior - 630€ | Cabine com varanda - 840€

Partidas: 13 e 20 de Julho; 10 e 24 de Agosto – 8 dias

Itinerário: Civitavecchia (Roma), Estreito de Messina, Cefalonia, Corfú, Kotor, Split, Trieste

O Mediterrâneo desde Barcelona

Cabine Janela vista mar - 735€ | Cabine com varanda - 840€

Partidas: 17 de Agosto – 8 dias

Itinerário: Barcelona, Ibiza, Cagliari, Estreito de Messina, Messina, Salerno, Amalfi, Civitavecchia/Roma

Os valores já apresentam o desconto da campanha, são desde, por pessoa em cabine dupla, e incluem o cruzeiro seleccionado com pensão completa, utilização das instalações de acordo com a categoria reservada, taxas portuárias e gratificações.

Não incluem: passagens aéreas, despesas de reserva, Seguro, despesas de carácter pessoal e tudo o que não estiver mencionado como incluído no programa.

Os itinerários podem variar consoante a data da partida. Tanto os preços como a disponibilidade estão sujeitos a alterações e deverão ser reconfirmados no acto da reserva.

Para informações mais detalhadas ou reservas, contacte a Intertours através do 291 208 920 ou do email [email protected]

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Intertours

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