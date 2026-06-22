Circulação condicionada no sublanço Cancela–Caniço
A circulação automóvel apresenta-se bastante condicionada na manhã desta segunda-feira no sublanço Cancela–Caniço, no sentido Machico–Ribeira Brava.
Segundo dados disponibilizados pela aplicação InfoVias, o trânsito encontra-se congestionado entre os quilómetros 23 e 21, originando uma fila de veículos com cerca de dois quilómetros de extensão.
Os automobilistas que circulam neste sentido enfrentam demoras acrescidas, numa das zonas que regista actualmente maior intensidade de tráfego na Região.