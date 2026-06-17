Condicionamento na circulação da VE2 entre São Vicente e o Seixal na sexta-feira

Através de um comunicado enviado às redacções é dado conta que na próxima sexta-feira, dia 19 de Junho, das 9h30 e as 17 horas, será realizada pelos rocheiros da Direcção Regional de Estradas a limpeza e saneamento da encontra sobranceira à VE2, entre os km 2.5 e 2.7, pelo que será condicionado/encerrado todo o tipo de circulação automóvel e apeada, no troço entre São Vicente, Centro do Ouro/km 0.95, e o Seixal, Véu da Nova, km 5.1.

"O encerramento temporário da via ocorrerá, previsivelmente, por períodos de 30 minutos, com reabertura alternada ao trânsito por iguais períodos", refere a nota, acrescentando que, por conseguinte, existirá, no períodos de interrupção, demoras e constrangimentos.

"O condicionamento estará devidamente sinalizado, solicitando-se aos utentes a necessário compreensão e o escrupuloso cumprimento da sinalização e das instruções que lhes sejam transmitidas no local", termina.