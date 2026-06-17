Trânsito condicionado em Gaula e na Ribeira Brava

A Via Rápida que, por estes dias, tem sido muito mais calma em termos de trânsito, tem hoje de manhã um pequeno congestionamento na zona de Gaula, mais precisamente no sentido Machico - Ribeira Brava.

Obras na via estão a condicionar a circulação nesse troço, mas também um pouco mais à frente já em pleno Funchal, entre a Cancela e o no de Pestana Júnior.

Foto Google Maps

Na Ribeira Brava, no final da recta de saída da vila, junto aos Bombeiros Voluntários, terá ocorrido uma ocorrência, mas provavelmente uma avaria, uma vez que a corporação não foi alertada. Não é de descurar um acidente sem necessidade de intervenção dos bombeiros.