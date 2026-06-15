Obra de consolidação de encostas condiciona rua no Funchal durante ano e meio

A Câmara Municipal do Funchal (CMF) emitiu uma nota de imprensa a dar conta que, "no âmbito da Empreitada de Consolidação Estrutural das Encostas Sobranceiras à Rua Dr. João Serra Velez Caroço, será necessário proceder ao encerramento desta via à circulação rodoviária entre os dias 17 de Junho de 2026 e 9 de Dezembro de 2027".

Ou seja, já a partir desta quarta-feira e durante cerca de ano meio, "a intervenção tem como objetivo reforçar a estabilidade das encostas existentes e garantir melhores condições de segurança para residentes, utilizadores da via e edifícios adjacentes", acrescenta.

"Durante o período de execução dos trabalhos, ficará igualmente proibido o estacionamento em toda a extensão da Rua Dr. João Serra Velez Caroço, sendo salvaguardados os acessos às propriedades localizadas na área de intervenção através de percursos devidamente definidos e sinalizados", garante a autarquia.

Assim, "os veículos que circulam na Rua do Alto do Pico, no sentido oeste-este, serão encaminhados para a Rua dos Frias ou, em alternativa, poderão efetuar inversão de marcha no parque de estacionamento do Beco do Amaro. Os veículos provenientes do Beco do Amaro serão encaminhados para a Rua dos Frias ou para a Rua do Alto do Pico" acrescenta.

Percursos alternativos:

Durante o período da intervenção, os condutores deverão privilegiar os principais eixos alternativos de ligação entre as zonas da Penteada, Achada, São João e centro da cidade, seguindo a sinalização temporária instalada no local.

No sentido ascendente, o tráfego será encaminhado através da Estrada de São João, Estrada da Universidade, Caminho da Penteada e Caminho da Achada.

No sentido descendente, os condutores poderão utilizar os percursos através da Calçada do Pico e da Via 25 de Abril, ou, em alternativa, recorrer ao eixo viário que liga o Caminho da Achada à Estrada de São João, através da rede viária local devidamente sinalizada.

"Tratando-se de uma intervenção de elevada complexidade técnica e de longa duração, recomenda-se aos condutores o planeamento prévio das suas deslocações e a utilização dos percursos alternativos indicados", aconselha a CMF.

Mais avisa que "a permanência de viaturas nas zonas com proibição de estacionamento ficará sujeita aos procedimentos legalmente previstos, incluindo eventual remoção por reboque".

Dada a demora desta intervenção necessária, a Câmara Municipal do Funchal "agradece a compreensão e colaboração de todos os cidadãos para os inevitáveis constrangimentos decorrentes desta intervenção, fundamental para a melhoria das condições de segurança naquela zona da cidade, apelando ao cumprimento da sinalização temporária instalada no local".

E conclui: "Recomenda-se igualmente aos utilizadores dos transportes públicos a consulta prévia dos horários e percursos alternativos disponíveis. Para mais informações sobre os condicionamentos de trânsito em vigor, os interessados poderão consultar a plataforma municipal de mobilidade em infomobilidade.funchal.pt."