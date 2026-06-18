ACAPORAMA leva formação em alojamento local ao Caniço

A Academia de Formação da ACAPORAMA vai promover, no Caniço, a 20.ª edição do Workshop de 'Gestão de Alojamento Local: Normas e Fiscalidade', uma iniciativa que pretende capacitar proprietários, investidores e interessados num sector que continua a assumir um papel relevante na oferta turística da Região Autónoma da Madeira.

Depois de já ter passado por diversas Casas do Povo da Região e formado dezenas de participantes, a acção regressa agora ao concelho de Santa Cruz, procurando responder à crescente necessidade de actualização de conhecimentos numa actividade cada vez mais exigente do ponto de vista legal e fiscal.

A formação, com uma carga horária total de 24 horas, será ministrada por Carolina Luís, do projecto Finanças Acessíveis, e inclui conteúdos relacionados com o enquadramento legal do alojamento local, obrigações de funcionamento, abertura de actividade, fiscalidade, facturação, gestão financeira e estratégias de hospitalidade e atendimento.

Segundo Ana Vieira, coordenadora da Academia de Formação da ACAPORAMA, esta tem sido uma das apostas da instituição, fruto do contacto próximo com a população através da rede das Casas do Povo da Madeira. “Hoje, mais do que ter um alojamento local, é fundamental saber geri-lo de forma eficiente e sustentável”, refere a responsável, em nota enviada à imprensa.

Ana Vieira destaca ainda que a procura registada ao longo das várias edições tem motivado a continuidade da iniciativa e a sua descentralização por diferentes localidades da Região.

A nova edição decorrerá nas instalações da Casa do Povo do Caniço entre 29 de Junho e 16 de Julho, com sessões às segundas, quartas e quintas-feiras, entre as 19h00 e as 22h00. As inscrições já se encontram abertas, sendo as vagas limitadas. Os interessados poderão obter mais informações através do endereço de correio electrónico [email protected] ou do contacto telefónico 291 761 460.