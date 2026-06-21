Concerto com convidados internacionais abrilhantou celebrações do aniversário de Santa Cruz

A Orquestra Clássica da Madeira encheu de brilho, esta noite, a Praça Padre Patrocínio Alves, em Santa Cruz, com um programa patrimonial musical marcado por obras do repertório sinfónico internacional.

Numa iniciativa do Município de Santa Cruz no âmbito das comemorações do seu 511.º aniversário, a Orquestra e os seus convidados proporcionaram um espectáculo excepcional, recebendo em troca uma ovação da multidão que se reuniu na praça.

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O maestro Mikica Jevtic, na condução da orquestra, fez a ligação com os solistas de forma equilibrada e enérgica proporcionando destacados momentos de brilho musical, transmitindo ao público o melhor da mensagem que a música tem para oferecer. Os solistas Nika Goric e Mario Stefano Pietrodarchi transmitiram virtuosismo, musicalidade e domínio incrível do seu repertório, proporcionando momentos de rara beleza musical, tocando todos os presentes que se deslocaram ao centro de Santa Cruz para esta circunstância cultural de elevado significado artístico.

Um repertório eclético e festivo foi apresentado, com obras de Verdi, Ennio Morricone, Nino Rota, Franz Lehár, Astor Piazzolla, Pietro Mascagni, Gounod e Brahms, numa atmosfera de celebração, partilha e usufruto do belo.

“A Orquestra Clássica da Madeira sente-se honrada com a oportunidade que tem de levar a música, e toda a herança cultural que dispõe, a todas as localidades da Região, usando esta ferramenta cultural para proporcionar momentos de elevação pessoal e social”, afirmou o respectivo director artístico, Norberto Gomes.