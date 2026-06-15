Espanha e Cabo Verde empatam sem golos na fase de grupos

A seleção de Cabo Verde, estreante em campeonatos do mundo, impôs hoje um surpreendente empate 0-0 frente à campeã europeia Espanha, em jogo da primeira jornada do Grupo H, disputado em Atlanta.

Frente a uma seleção apontada como uma das favoritas à conquista do título e campeã mundial em 2010, a seleção cabo-verdiana, a segunda a estrear-se no presente campeonato, conseguiu segurar o nulo e conquistar o primeiro ponto de sempre num mundial.

O Grupo H vai encerrar hoje com o embate entre o Uruguai, campeão do mundo nas longínquas edições de 1930 e 1950, e a Arábia Saudita, que, há quatro anos, estreou-se com um surpreendente triunfo sobre a Argentina, que se sagrou nessa edição campeã mundial.

As contas do Grupo H

No Grupo H, tudo continua em aberto: Cabo Verde e Espanha somam 1 ponto e ainda podem chegar aos 7, enquanto Arábia Saudita e Uruguai ainda não se estrearam e podem atingir os 9, por isso ninguém está perto de garantir já os oitavos.

Para chegar ao apuramento, as contas passam sobretudo pelos pontos que cada um conseguir arrancar nos dois ou três jogos que faltam, com o duelo entre Arábia Saudita e Uruguai a poder lançar desde logo um candidato mais forte e as duas últimas jornadas a deixarem margem total para mexidas nas duas primeiras posições.