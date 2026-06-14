Paquistão anuncia acordo entre Estados Unidos e Irão

O primeiro-ministro paquistanês anunciou hoje que foi concluído um acordo entre os Estados Unidos e o Irão.

Segundo Sharif, o acordo prevê um cessar-fogo no conflito no Médio Oriente incluindo o Líbano e deverá ser assinado na Suíça no dia 19.

"As duas partes declararam o fim imediato e permanente das operações militares em todas as frentes, incluindo o Líbano", anunciou Shehbaz Sharif numa mensagem publicada nas redes sociais.

"Agora que o acordo está concluído, os mediadores promoverão uma série de reuniões durante esta semana. Estas discussões prévias à aplicação do acordo lançarão as bases para conversações técnicas e para a cerimónia oficial de assinatura", divulgou Shehbaz Sharif na rede social X.

O primeiro-ministro paquistanês tem sido o mediador-chave do atual conflito no Médio Oriente.