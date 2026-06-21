Casas do Povo terão plataforma digital para prestar contas dos apoios públicos
As Casas do Povo vão passar a contar com uma plataforma digital para justificar despesas e carregar documentos de suporte relativos aos apoios públicos recebidos, numa medida que pretende reforçar a transparência e evitar sobreposição de financiamentos. Quem o afirmou foi o secretário regional da Agricultura e Pescas.
Celso anuncia quase cinco milhões em investimentos no Jardim da Serra
Celso Bettencourt anunciou um pacote de investimentos que poderá aproximar-se dos “cinco milhões” de euros para o Jardim da Serra, numa aposta que o presidente da Câmara Municipal de Câmara de Lobos apresenta como resposta a anos de promessas adiadas e de uma freguesia que, nas suas palavras, “foi esquecida ao longo de muitos anos”.
A medida surge na sequência do acompanhamento do Tribunal de Contas, que o Governo Regional diz encarar de forma positiva, assumindo o objectivo de melhorar os mecanismos de controlo e a boa gestão dos dinheiros públicos.
No caso dos eventos, já este ano passou a ser exigida uma declaração de compromisso no acto de candidatura, através da qual as entidades assumem a separação das diferentes fontes de financiamento.
O governante disse que está também prevista a criação de uma conta exclusiva para os contratos-programa financiados pelo Governo Regional, bem como o cruzamento de informação com juntas de freguesia, câmaras municipais, parceiros privados e outras entidades financiadoras.
À margem da Festa da Cereja, foi ainda valorizado o papel da Casa do Povo do Jardim da Serra, pelo trabalho desenvolvido na promoção da cereja, na dinamização do sector primário e na intervenção social de proximidade.
Festa da Cereja confirma boa colheita no Jardim da Serra
A 72.ª edição da Festa da Cereja voltou a encher as ruas do Jardim da Serra, confirmando aquele que é um dos mais antigos certames dedicados a um produto agrícola na Madeira. Segundo o presidente da Casa do Povo do Jardim da Serra, William Barros, trata-se da festa temática mais antiga da Região, cuja origem remonta a 1954.