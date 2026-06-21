Festa da Cereja confirma boa colheita no Jardim da Serra

A 72.ª edição da Festa da Cereja voltou a encher as ruas do Jardim da Serra, confirmando aquele que é um dos mais antigos certames dedicados a um produto agrícola na Madeira. Segundo o presidente da Casa do Povo do Jardim da Serra, William Barros, trata-se da festa temática mais antiga da Região, cuja origem remonta a 1954.

Este ano, a produção de cereja superou as expectativas, com uma colheita estimada entre as 10 e as 14 toneladas, um resultado que contrasta com a tendência de quebra registada nos últimos anos devido às alterações das condições climatéricas.

“É um ano fantástico para a produção de cereja. Sabemos que as condições climáticas têm condicionado esta cultura, mas este ano conseguimos uma colheita muito boa e ainda estamos nas últimas apanhas”, afirmou.

A cereja está actualmente a ser comercializada por cerca de cinco euros o quilo. No entanto, William Barros defende que o agricultor deve ser mais valorizado, revelando que a Casa do Povo tem procurado estabelecer parcerias para comprar directamente aos produtores, reduzindo a intermediação.

“O nosso objectivo é elevar o preço pago ao agricultor. Se conseguirmos funcionar como mediadores do processo, acreditamos que os produtores terão um maior rendimento e um incentivo para continuar a apostar na plantação da cereja”, explicou.

A organização da festa continua a assentar, sobretudo, no trabalho voluntário. Cerca de 89 pessoas integram a equipa que, durante vários dias, assegura toda a logística do evento.

William Barros não esconde que a preparação exige um grande esforço pessoal e familiar.

“Vivemos estes dias praticamente dedicados à festa. Houve noites em que fomos para casa às três da manhã. É um trabalho exigente, mas fazemos tudo por amor à freguesia”, referiu agradecendo parceiros como a empresa Vicente Vieira.

O responsável mostrou-se satisfeito com a forte adesão do público, destacando a grande afluência registada desde o primeiro dia.

“Ontem tivemos uma enchente muito grande e hoje voltamos a ver a rua cheia. Quando se faz por gosto, tudo vale a pena. Não podia estar mais satisfeito com esta edição da Festa da Cereja”, concluiu.