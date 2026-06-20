Bom dia!

A notícia que faz manchete na edição impressa do DIÁRIO deste sábado, 20 de Junho, dá conta que a Impressão digital avança no controlo de assiduidade. Nova opção do sistema de controlo biométrico dos funcionários será criada como alternativa ao contestado reconhecimento facial. SESARAM vai também instalar câmaras nos locais de registo para prevenir danos nos equipamentos, para ler na página 8.

Terrenos baldios geraram 18 processos

Das 210 notificações emitidas pela Câmara do Funchal para limpeza de terrenos, 40 estão por cumprir. Vizinhos reportaram 80% dos casos.



Clima baralhou campanha da cereja

O fruto é cabeça-de-cartaz da festa no Jardim da Serra, este fim-de-semana, uma peça para ler na página 2.

Falhas no controlo dos apoios às casas do povo

Fique a saber ainda que o Tribunal de Contas revela que a instituição do Curral das Freiras pôs várias entidades a pagar as mesmas contas. P. 13

“Talento por si só não chega”

Uma entrevista ao DIÁRIO com André Ferraz, vencedor do prémio de melhor stand para a Generis na Expofarma 2026 P. 24 E 25

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