Celso anuncia quase cinco milhões em investimentos no Jardim da Serra
Celso Bettencourt anunciou um pacote de investimentos que poderá aproximar-se dos “cinco milhões” de euros para o Jardim da Serra, numa aposta que o presidente da Câmara Municipal de Câmara de Lobos apresenta como resposta a anos de promessas adiadas e de uma freguesia que, nas suas palavras, “foi esquecida ao longo de muitos anos”.
À margem da Festa da Cereja, o autarca confirmou que a Estrada da Igreja, uma das obras mais reivindicadas pela população, já seguiu para visto do Tribunal de Contas e poderá avançar no terreno dentro de três a quatro meses.
O investimento ascende a 1,9 milhões de euros e, segundo Celso Bettencourt, deverá tornar-se realidade ainda este ano.
“Não tenho medo de o dizer: a Estrada da Igreja será já uma realidade este ano”, afirmou o presidente da Câmara, sublinhando que o executivo está a “anunciar, prometer e fazer”.
Mas a intervenção no Jardim da Serra não ficará pela estrada. A autarquia prepara também o lançamento, ainda este ano, do concurso para a requalificação do centro da freguesia, incluindo uma nova praça, a cobertura do polidesportivo e uma infra-estrutura de apoio às associações locais. Este segundo investimento deverá situar-se entre dois e três milhões de euros, elevando o pacote global para perto dos cinco milhões.
Celso Bettencourt deixou claro que a obra tem também uma leitura simbólica e comunitária. Uma nova praça, maior e com melhores condições, permitirá valorizar a Festa da Cereja, que classificou como parte da identidade da freguesia e do seu povo.
O autarca do PSD garantiu ainda que a Câmara continuará a apoiar o certame, independentemente de haver anos mais ou menos favoráveis à produção de cereja. “Esta festa é a identidade de uma freguesia, de um povo, e terá de continuar”, afirmou, felicitando a Casa do Povo do Jardim da Serra pela organização.
Com estes anúncios, Celso Bettencourt procurou marcar uma diferença política querendo transformar investimentos sucessivamente prometidos em obras no terreno.
Festa da Cereja confirma boa colheita no Jardim da Serra
A 72.ª edição da Festa da Cereja voltou a encher as ruas do Jardim da Serra, confirmando aquele que é um dos mais antigos certames dedicados a um produto agrícola na Madeira. Segundo o presidente da Casa do Povo do Jardim da Serra, William Barros, trata-se da festa temática mais antiga da Região, cuja origem remonta a 1954.