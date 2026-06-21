Celso anuncia quase cinco milhões em investimentos no Jardim da Serra

Celso Bettencourt anunciou um pacote de investimentos que poderá aproximar-se dos “cinco milhões” de euros para o Jardim da Serra, numa aposta que o presidente da Câmara Municipal de Câmara de Lobos apresenta como resposta a anos de promessas adiadas e de uma freguesia que, nas suas palavras, “foi esquecida ao longo de muitos anos”.

À margem da Festa da Cereja, o autarca confirmou que a Estrada da Igreja, uma das obras mais reivindicadas pela população, já seguiu para visto do Tribunal de Contas e poderá avançar no terreno dentro de três a quatro meses.

O investimento ascende a 1,9 milhões de euros e, segundo Celso Bettencourt, deverá tornar-se realidade ainda este ano.

“Não tenho medo de o dizer: a Estrada da Igreja será já uma realidade este ano”, afirmou o presidente da Câmara, sublinhando que o executivo está a “anunciar, prometer e fazer”.

Mas a intervenção no Jardim da Serra não ficará pela estrada. A autarquia prepara também o lançamento, ainda este ano, do concurso para a requalificação do centro da freguesia, incluindo uma nova praça, a cobertura do polidesportivo e uma infra-estrutura de apoio às associações locais. Este segundo investimento deverá situar-se entre dois e três milhões de euros, elevando o pacote global para perto dos cinco milhões.

Celso Bettencourt deixou claro que a obra tem também uma leitura simbólica e comunitária. Uma nova praça, maior e com melhores condições, permitirá valorizar a Festa da Cereja, que classificou como parte da identidade da freguesia e do seu povo.

O autarca do PSD garantiu ainda que a Câmara continuará a apoiar o certame, independentemente de haver anos mais ou menos favoráveis à produção de cereja. “Esta festa é a identidade de uma freguesia, de um povo, e terá de continuar”, afirmou, felicitando a Casa do Povo do Jardim da Serra pela organização.

Com estes anúncios, Celso Bettencourt procurou marcar uma diferença política querendo transformar investimentos sucessivamente prometidos em obras no terreno.