Verão começa com previsão de 'cara feia'

O primeiro dia oficial do Verão astronómico, este domingo, 21 de Junho, não promete chegar com o melhor dos cartões de visita à Madeira. As previsões do IPMA apontam para períodos de céu muito nublado ao longo do dia, com possibilidade de ocorrência de chuva fraca, em especial a partir da tarde, tanto no interior da ilha como na zona do Funchal.

O vento deverá soprar em geral fraco, inferior a 20 km/hora, do quadrante oeste, com a capital a registar rajadas ainda mais moderadas, abaixo dos 15 km/hora. A única nota positiva desta previsão meteorológica é uma pequena subida da temperatura máxima, que poderá atingir uns, ainda assim, escaldantes 27 graus.

No mar, a costa Norte receberá ondas de Noroeste com cerca de 1 metro, enquanto a costa Sul se manterá mais calma, com ondulação inferior a 1 metro. A temperatura da água do mar situar-se-á entre os 21 e os 22 graus Celsius.

Apesar do céu encoberto, há um alerta que não deve ser ignorado: o índice UV no Funchal e no Porto Santo atinge o nível 10, classificado como Muito Elevado. A autoridade meteorológica recomendam cuidados redobrados, aconselhando a utilização de óculos de sol com filtro UV, chapéu, t-shirt, guarda-sol e protetor solar, e alertando para a necessidade de evitar a exposição das crianças ao sol nas horas de maior intensidade.

Um início de Verão, portanto, que pede precaução, tanto para as nuvens que podem chegar, como para o sol que, mesmo escondido, continua a fazer-se sentir. Ainda assim, sabendo-se que a Madeira tem a especificidade dos microclimas, é muito provável que haja muito sol aberto, porque o calor, isso é certo, irá se sentir.