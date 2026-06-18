Madeira entre os melhores destinos do mundo para passeios de barco este verão

A Madeira foi distinguida como um dos melhores destinos do mundo para desfrutar de passeios de barco durante o verão, de acordo com um estudo da TUI Musement que analisou as avaliações de viajantes sobre este tipo de experiências turísticas.

A ilha surge ao lado de destinos internacionais de referência como Phuket e Khao Lak, na Tailândia, Algarve, Pafos, em Chipre, Tenerife, nas Canárias, e a ilha do Sal, em Cabo Verde, integrando o ranking dos locais mais bem classificados para excursões marítimas. Segundo o estudo, mais de 88% dos turistas demonstram interesse em reservar passeios de barco durante as férias, privilegiando experiências que combinam paisagens costeiras, paragens para nadar e a possibilidade de explorar diferentes locais numa única viagem.

No caso da Madeira, a TUI Musement destaca a beleza da costa sul da ilha e as excursões que permitem contemplar algumas das suas paisagens mais emblemáticas a partir do mar. Entre os pontos de maior interesse referidos estão o Cabo Girão, uma das mais altas falésias da Europa, com cerca de 580 metros de altura, e o Cais da Lapa, frequentemente incluído nos percursos para banhos em águas cristalinas.

A observação de vida marinha é outro dos factores valorizados pelos visitantes, sendo frequente a possibilidade de avistar golfinhos e tartarugas marinhas durante as viagens ao longo da costa madeirense.

A TUI Musement sublinha que os passeios de meio dia continuam a ser os preferidos dos viajantes, sobretudo aqueles que aliam momentos de lazer, contacto com a natureza e descoberta de paisagens únicas.