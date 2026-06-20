Marchas Populares de São João animaram noite na marginal da Calheta

A marginal da Calheta volta a transformar-se num palco de cores, ritmos e tradição nesta noite de sábado, com a realização de mais uma edição das Marchas Populares de São João, um dos momentos mais emblemáticos das festividades sanjoaninas no concelho, que a esta hora ainda decorrem.

Com 814 participantes em representação das várias freguesias, o desfile que estava marcado para as 22 horas, prometia ser uma celebração vibrante da identidade local. E está a entregar o pacote completo, cumprindo-se a tradição.

Cada marcha carrega consigo muito mais do que coreografias e trajes cuidadosamente preparados. Carrega histórias, memórias e o orgulho de uma comunidade que, ano após ano, mantém viva uma das mais queridas tradições populares da Madeira, sejam para celebrar São João, seja Santo António ou ainda São Pedro.

No caso desta noite, as marchas de São João na Calheta têm uma longa ligação às gentes do concelho, sendo um espaço de convívio, de competição saudável entre freguesias e de afirmação cultural que atravessa gerações. Aliás, crianças, jovens, adultos e idosos, não deixam de comparecer na Avenida Marginal, desfile acompanhado por milhares na berma.

Mas a noite não se fica por aí. Após o desfile, o palco recebe o espectáculo 'Revenge of the 90's', com três nomes incontornáveis da música portuguesa: Melão, Virgul e Olavo Bilac. Os três artistas marcaram o imaginário de uma geração com êxitos que ainda hoje enchem pistas de dança. O público não ficará defraudado nesta viagem nostálgica pelos maiores sucessos dos anos 90. O espectáculo começa já depois da meia-noite.

Uma noite que está a ser de festa com raízes fundas e energia renovada, como manda a tradição de São João.