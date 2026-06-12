Lisboa celebra hoje o Santo António com Marchas, casamentos e arraiais

As marchas populares descem hoje a Avenida da Liberdade, no momento mais alto das Festas de Lisboa, dedicadas a Santo António, santo casamenteiro que "abençoa" 16 casamentos, antes dos tradicionais arraiais que se realizarão nos bairros pela noite dentro.

Na véspera do dia de Santo António, o feriado municipal de Lisboa que este ano decorre num sábado, a festa começa hoje com a cerimónia civil da união de cinco casais, pelas 11:30, no Salão Nobre dos Paços do Concelho, enquanto outros 11 casamentos decorrem numa cerimónia religiosa na Sé de Lisboa, a partir das 14:00.

Segundo a Empresa de Gestão de Equipamentos e Animação Cultural (EGEAC) da Câmara de Lisboa (CML), estes 16 casais selecionados têm idades entre os 27 e os 51 anos, são provenientes de 11 freguesias e representam mais de seis nacionalidades.

Depois da troca de alianças e do copo-d'água, celebrado na Estufa Fria, os casais de Santo António descem à Avenida da Liberdade para se juntarem às 20 Marchas Populares que este ano participam no concurso, que cruza cultura, criatividade e tradição, um dos pontos altos das Festas de Lisboa.

A noite tem início às 21:00 com a tradição folclórica chinesa Dança do Dragão e dos Leões Dourados, apresentada pela Associação Geral Desportiva de Macau Lo Leong.

Antes das Marchas em concurso, desfilam a Marcha Infantil das Escolas de Lisboa, a Marcha Infantil A Voz do Operário, a Marcha dos Mercados e a Marcha Santa Casa.

Sob o tema "Somos Lisboa. Somos Europa", as 20 marchas a concurso, que já se apresentaram na MEO Arena, vão ser avaliadas e pontuadas por um júri consoante os figurinos, as músicas e as coreografias originais, retratando os vários bairros lisboetas participantes.

Além das Marchas, casamentos e arraiais, a programação das Festas de Lisboa tem este ano, durante o mês de junho, mais de 40 iniciativas, "maioritariamente gratuitas", espalhadas pela cidade, com concertos, cinema ao ar livre, exposições e festivais multiculturais.

O encerramento das Festas de Lisboa decorre no dia 26 de junho nos Jardins da Torres de Belém, com um concerto a cargo de Matias Damásio, Rita Guerra, Ivandro e Héber Marques, terminando com um espetáculo de fogo-de-artifício a iluminar o céu da cidade.