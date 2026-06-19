Marchas Populares animam Calheta com mais de 800 participantes

A marginal da Calheta veste-se de festa este sábado, 20 de Junho, para receber mais uma edição das tradicionais Marchas Populares de São João, que irão reunir 814 participantes em representação das várias freguesias do concelho.

O desfile, agendado para as 22 horas, promete voltar a encher de cor, música e animação o centro da vila, com cada marcha a apresentar-se com o orgulho e a identidade da sua freguesia, num dos momentos mais aguardados das festividades sanjoanina. A programação prossegue à noite com o espectáculo ‘Revenge of the 90’s’, que contará com a participação de Melão, Virgul e Olavo Bilac, prometendo revisitar alguns dos maiores êxitos da música portuguesa da década de 1990.

Mas há mais na agenda deste sábado, 20 de Junho

06h00 - Mayra Santos inicia a travessia Madeira - Porto Santo, com partida na Ponta de São Lourenço.

09h00 - Jornadas Parlamentares - 'Juventude e Política', promovidas pelo Juntos pelo Povo (JPP), no Espaço Ideia, na Assembleia Legislativa da Madeira.

10h às 17h30 - 3.ª edição da conferência 'O Treino de Guarda-Redes no Futebol', organizada pelo Departamento de Educação Física e Desporto da Universidade da Madeira em parceria com a Associação Nacional de Treinadores de Futebol, a Associação de Futebol da Madeira e o Instituto Português do Desporto e Juventude, no Campus Universitário da Penteada.

12h20 - Rampa do Monte, na Porta Norte do Montado do Pereiro

19h às 03h -Festas de São João, no Porto Santo.

09h30 às 23h00 - Evento 'SantaFaz | Festas do Concelho de Santa Cruz 2026', que decorre de 19 a 25 de Junho.

15h00 às 20h00 - 15.ª edição das Noites de Baco, nas Adegas da Blandy's Wine Lodge, no Funchal.

18h00 - Quarta edição regional do 'Madeira Fight Night' (Muay Thai e Kickboxing), na Vila da Ribeira Brava.

22h00 - Festival do Atlântico com o espectáculo pirotécnico da Ucrânia.

O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, marca ainda presença no 43.º Congresso do PSD, que decorre a 20 e 21 de Junho, no Velódromo Nacional de Sangalhos, em Anadia.

Principais acontecimentos registados no dia 20 de Junho e Dia Mundial do Refugiado

1789 - É criada a aula de anatomia no Hospital de Chaves.

1791 - Luís XVI e a família real tentam abandonar a França. São detidos em Varennes.

1819 - Nasce o compositor alemão Jacques Offenbach, autor de "Orfeo nos Infernos", que integra o popular "Can-can".

1837 - Subida ao trono britânico da rainha Vitória, após a morte de Guilherme IV.

1860 - É constituída a Companhia Real dos Caminhos de Ferro Portugueses.

1866 - Reestruturação do ensino da Medicina em Portugal. Os diplomados das escolas médico-cirúrgicas são equiparados aos das faculdades. A Universidade de Coimbra mantém a exclusividade da licenciatura.

1875 - Abre a linha de caminho-de-ferro entre Porto e Braga, a primeira inteiramente construída com capitais e técnicos portugueses.

1905 - Nasce a escritora e dramaturga norte-americana Lillian Helmann, autora de "The Children's Hour", "The Little Foxes", "Watch the Rhine", "Pentimento" e "Talvez", a única obra editada em Portugal.

1911 - Anselmo Braamcamp Freire é eleito presidente do primeiro Parlamento republicano.

1919 - É publicado o primeiro número do diário "Operário da Tarde".

1961 - O Kuwait é admitido na Liga Árabe.

1963 - Acordo para o estabelecimento da primeira "linha vermelha", entre Washington e Moscovo. Morre, com 78 anos, Francisco Pulido Valente, médico, investigador e professor universitário, antifascista, opositor da ditadura do Estado Novo.

1967 - O pugilista norte-americano Muhammad Ali, Cassius Clay, campeão olímpico e mundial de pesos pesados, é condenado pelo tribunal de Houston, por recusar a mobilização para a Guerra do Vietname.

1969 - O assalto da polícia de Nova Iorque ao bar Stonewall provoca protestos que marcam o início da luta pelos direitos dos gays nos Estados Unidos e no mundo.

1974 - Uma Assembleia Magna de estudantes da Associação Académica de Coimbra decide a extinção da secção de futebol, numa altura em que a equipa está numa digressão em Espanha. Os estudantes alegam que esta secção funciona à revelia dos princípios amadores das restantes. Constitui-se então o CAC -- Clube Académico de Coimbra.

1983 - Toma posse o primeiro reitor eleito da Universidade de Lisboa, professor Toscano Rico.

1984 - A Polícia do Exército prende o tenente-coronel Otelo Saraiva de Carvalho, no âmbito da investigação sobre as atividades das FP-25.

1991 - O Conselho de Ministros aprova um decreto-lei em que determina que a empresa publica INDEP- Indústrias e Participações de Defesa seja transformada em sociedade anónima de capitais exclusivamente públicos - INDEP SA. O Parlamento alemão vota a favor do regresso da sede do Governo a Berlim.

1994 - Início da vaga de protestos pelo aumento em 50 por cento da portagem na Ponte 25 de Abril, em Lisboa.

1995 - Morre, com 84 anos, o escritor e filósofo francês de origem romena Emile Cioran. Autor de "Sur les cimes do désespoir" (1933), "Livre des méprises" (1935) e "Des larmes et des saints" (1937).

1997 - Felipe Gonzalez demite-se da liderança do Partido Socialista Operário Espanhol (PSOE), ao fim de 24 anos.

1999 - As últimas tropas jugoslavas abandonam o Kosovo, cumprindo o plano de paz das Nações Unidas (ONU), aceite por Belgrado no início do mês.--

2003 - O ministro das Obras Públicas, Transportes e Habitação, Carmona Rodrigues, anuncia, na primeira viagem experimental de comboio entre Lisboa e o Algarve, que a capital e Faro passam a estar ligadas por comboio diário dentro de um mês. Cimeira Europeia, em Porto Carras, Grécia. O projeto de Constituição Europeia apresentado é "adotado como documento de base" para a conferência intergovernamental.

2004 - Euro 2004. Portugal qualifica-se para os quartos-de-final, com a vitória sobre Espanha por 1-0.

2005 - Primeiro de quatro dias de greves regionais de professores contra as alterações aos regimes de reforma e progressão de carreiras. Morre, com 81 anos, Jack Kilby, engenheiro e investigador norte-americano, inventor do circuito eletrónico integrado, Prémio Nobel da Física em 2000.

2006 - Timor-Leste. É emitido o mandado de detenção do ex-ministro do Interior Rogério Lobato. O Conselho de Segurança prolonga o mandato da missão das Nações Unidas até 20 de agosto.

2007 - Investigações na área do envelhecimento e dos processos associados ao desenvolvimento das células cancerígenas realizadas pelos biólogos Peter Lawrence, britânico de 62 anos, e Ginés Morata, espanhol de 62 anos, são distinguidas com o Prémio Príncipe das Astúrias de Investigação Científica e Técnica 2007. Morre, com 85 anos, o norte-americano Paul Strauss, ex-diretor musical dos Ballets Russos de Monte-Carlo e maestro da Orquestra filarmónica de Liège, na Bélgica.

2011 - Primeiro dia de trabalhos da XII legislatura na Assembleia da República com a tomada de posse dos novos deputados e eleição do presidente da Assembleia da República. Fernando Nobre recebe 106 e 105 votos, na primeira e segunda votação, e não é eleito.

2012 - O líder conservador grego Antonis Samaras toma posse como primeiro-ministro da Grécia após prestar juramento perante o Presidente, Carolos Papoulias.

2013 - Morre, com 66 anos, Osvaldo de Castro, ex-deputado pelo PCP e pelo PS e antigo secretário de Estado do Comércio no primeiro Governo de António Guterres.

2014 - Um tribunal do Porto suspende a deliberação da Assembleia-Geral da Liga Portuguesa de Futebol Profissional em que foi reeleito Mário Figueiredo, na sequência de uma providência cautelar interposta por Vitória de Guimarães e Estoril Praia.

2015 - Morre, com 73 anos, a italiana Laura Antonelli, um dos "sex symbols" do cinema italiano da década de 1970. Morre, com 77 anos, o brasileiro Luiz Carlos Nunes da Silva, ex-futebolista e treinador conhecido como "Carlinhos".

2016 - Morre, com 88 anos, David Ribeiro Telles, antigo cavaleiro tauromáquico. Morre, com 96 anos, Benoîte Groult, romancista francesa, grande figura do feminismo e autora de "Ansi soit-elle".

2017 - Morre, com 85 anos, Manuel de Oliveira, antigo treinador e futebolista português.

2018 - O Presidente da República timorense, Francisco Guterres Lu-Olo, nomeia o seu antecessor no cargo, Taur Matan Ruak, como o novo primeiro-ministro de Timor-Leste. Morre, com 93 anos, Artur da Cunha Oliveira, escritor e eurodeputado do PS.

2019 - Um tribunal turco condena a prisão perpétua 24 pessoas, entre as quais um antigo chefe da Força Aérea e um ex-assessor do Presidente Recep Erdogan, num dos julgamentos do golpe fracassado de 2016.

2020 - Morre, com 49 anos, o ator e modelo Pedro Lima. Morre, com 78 anos, Mario Corso, futebolista internacional italiano. Ao serviço do Inter Milão, entre 1957 e 1973, conquistou duas vezes a Taça dos Campeões Europeus. Morre, com 74 anos, Svein Arne Hansen, norueguês, presidente da European Athletics desde 2015.

2022 - O primeiro-ministro cabo-verdiano Ulisses Correia e Silva, declara a situação de emergência social e económica no país devido aos impactos da guerra na Ucrânia, e anuncia mais medidas de mitigação, com um custo total de mais de 80 milhões de euros.

2023 - O português Cristiano Ronaldo torna-se, aos 38 anos, em Reiquiavique, Islândia, no primeiro futebolista masculino da história a alcançar as 200 internacionalizações, no duelo da seleção portuguesa com a Islândia, de apuramento para o Euro2024.

2024 - Morre, com 88 anos, Donald Sutherland, ator canadiano, começou com o filme "Doze Indomáveis Patifes", de Robert Aldrich e depois em obras como "A Invasão dos Violadores", de Philip Kaufman, ou "Gente Vulgar", de Robert Redford. Em 2017, foi galardoado com um Óscar honorário e, um ano depois, o festival de San Sebastián concedeu-lhe a mesma honra.

2025 - Morre, com 85 anos, José Luís Martinho Mouta Liz, um dos fundadores das Forças Populares 25 de Abril (FP-25).

Pensamento do dia