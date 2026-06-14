Febre do mundial e marchas em destaque na imprensa nacional
Público:
- "Começam os exames. Para estes professores 'influencers', a escola tem coisas a aprender com as redes sociais"
- "Partidos devem 1,4 milhões em coimas mas autoridades impedem escrutínio"
- "Defesa nacional. Estratégia por rever há 13 anos mantém Rússia como parceira"
- "Referendo. Suíça vota hoje limite inédito de dez milhões de habitantes"
- "Transparência. Empresas terão de divulgar salários antes de contratar"
- "Médio Oriente. Teerão trava optimismo de Trump e adia acordo de paz"
- "Mundial 2026. Saltillo seguiu a sua vida 40 anos depois do 'circo' português"
- "João Marecos. 'Há este grande medo dos homens que é o de serem vistos como mulheres'"
- "Irene Vallejo. 'A complexidade é o signo da época em que estamos a viver'"
Jornal de Notícias:
- "Técnicas de espionagem usadas por alunos nas escolas e universidades para copiar nos exames"
- "Febre do Mundial faz disparar contrafação"
- "'Não preciso de estar sempre aos gritos pela regionalização'. Álvaro Santos, presidente da CCDR-Norte"
- "Porto. Túnel pedonal em Francos transformado numa sala de chuto ilegal"
- "Justiça. Parte raquete nas costas da filha por não saudar a madrasta"
- "Grande Prémio JN. Santiago Mesa bisa em Valongo em nova vitória ao sprint"
- "Quase nada entra e quase nada sai. Viagem a Cuba, ilha atacada por todos os lados"
Correio da Manhã:
- "Despiste mata jovem atleta e fere mais seis jogadores"
- "Parlamento. Ventura recebe presentes de 400 euros em perfumes e maquilhagem"
- "Burla. Diretor de lar vende imóveis de idosos e desvia herança"
- "Grande Porto e Almada. Quatro homens afogados em semana de calor"
- "Mundial 2026. Seleção a banhos nos Estados Unidos"
- "Lisboa. Casa Pia em alerta com ataque sexual"
- "Santo António. Presidente de junta lisboeta acumula cargos"
- "Alfama vence marchas e Luciana brilha"
O Jogo:
- "Fc Porto. Tudo sobre o Dragão 2.0. Portistas investem no conforto das experiências Premium e há também novidades com influência nos lugares anuais"
- "André Silva: 'Ainda não estou a acreditar'"
- "Benfica. Trubin sem dúvidas quanto ao futuro. 'É um objetivo jogar na Premier League'"
- "Sporting. Altimira custa 18 MEuro"
- "Palhinha continua a ser a prioridade"
- "V. Guimarães. Rui Rodrigues ganhou por dois votos. Eleito presidente em ato agitado. 'Vamos já tratar da próxima época'"
- "Mundial'2026. 'Candidatos no papel não chega'. Vitinha não esconde otimismo generalizado"
- "Jogadores foram à praia"
- "Francisco Marcos: português dos 15 mundiais"
- "Ciclismo. Grande prémio JN. Contrarrelógio da Maia vai ser decisivo. Fábio Costa segura a amarela"
A Bola:
- "Yeremay quer o Sporting. Internacional sub-21 espanhol é o sonho de verão dos leões/ Craque do Corunha visto como o sucessor ideal de Pedro Gonçalves/ Clube de Alvalade pretende ainda outro extremo"
- "Benfica. Manu vai ser aposta. Médio tem a aprovação de Marco Silva"
- "FC Porto. André Silva na senda dos notáveis que regressaram. Ponta de lança junta-se a Vitor Baía, Pepe ou Quaresma"
- "Mundial 2026. Viagem à tenda secreta da seleção nacional"
- "'Temos talento, mas não somos favoritos' - Vitinha"
- "Estados Unidos 4-1 Paraguai"
- "Qatar 1-1 Suíça"
- "Seleção Sub-20. Vitória em Toulon 23 anos depois"
- "V. Guimarães. Rui Rodrigues vence eleições por dois votos!"
- "Itália. Ruben Amorim a um passo do Milan"
- "Arábia Saudita. Bruno Lage a caminho do Al Diriyah. Equipa recém-promovida ao principal escalão e com forte capacidade financeira"
- "Defrontar Mourinho será uma grande honra. Luís Castro salvou Levante da descida"
- "Hóquei em patins. Águias em vantagem na final. Benfica 3-2 Sporting"
Record:
-"Benfica. Corrida contra o tempo. Primeiras contratações para fechar em menos de duas semanas"
- "Dois centrais e um extremo são os alvos imediatos"
- "Marco Silva procura um clone de Harry Wilson"
- "Sporting. O mundo de Andersen"
- "FC Porto. André Silva baixa salários [em mais de 30%]. Avançado fez tudo para voltar"
- "Mundial 2026. Equipa já trabalha nos EUA.
- "'Quero ganhar muito mais, incluindo o Mundial' [Vitinha]"
- "V. Guimarães. Rui Rodrigues conquista presidência por dois votos"
- "Hóquei em patins. Benfica-Sporting 3-2. Águia em vantagem no final do 'playoff'"
- "Jovem morre em despiste. Acidente com carrinha do Póvoa de Santo Adrião Atlético Clube causa ainda mais seis feridos"