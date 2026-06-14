Febre do mundial e marchas em destaque na imprensa nacional

Público:

- "Começam os exames. Para estes professores 'influencers', a escola tem coisas a aprender com as redes sociais"

- "Partidos devem 1,4 milhões em coimas mas autoridades impedem escrutínio"

- "Defesa nacional. Estratégia por rever há 13 anos mantém Rússia como parceira"

- "Referendo. Suíça vota hoje limite inédito de dez milhões de habitantes"

- "Transparência. Empresas terão de divulgar salários antes de contratar"

- "Médio Oriente. Teerão trava optimismo de Trump e adia acordo de paz"

- "Mundial 2026. Saltillo seguiu a sua vida 40 anos depois do 'circo' português"

- "João Marecos. 'Há este grande medo dos homens que é o de serem vistos como mulheres'"

- "Irene Vallejo. 'A complexidade é o signo da época em que estamos a viver'"

Jornal de Notícias:

- "Técnicas de espionagem usadas por alunos nas escolas e universidades para copiar nos exames"

- "Febre do Mundial faz disparar contrafação"

- "'Não preciso de estar sempre aos gritos pela regionalização'. Álvaro Santos, presidente da CCDR-Norte"

- "Porto. Túnel pedonal em Francos transformado numa sala de chuto ilegal"

- "Justiça. Parte raquete nas costas da filha por não saudar a madrasta"

- "Grande Prémio JN. Santiago Mesa bisa em Valongo em nova vitória ao sprint"

- "Quase nada entra e quase nada sai. Viagem a Cuba, ilha atacada por todos os lados"

Correio da Manhã:

- "Despiste mata jovem atleta e fere mais seis jogadores"

- "Parlamento. Ventura recebe presentes de 400 euros em perfumes e maquilhagem"

- "Burla. Diretor de lar vende imóveis de idosos e desvia herança"

- "Grande Porto e Almada. Quatro homens afogados em semana de calor"

- "Mundial 2026. Seleção a banhos nos Estados Unidos"

- "Lisboa. Casa Pia em alerta com ataque sexual"

- "Santo António. Presidente de junta lisboeta acumula cargos"

- "Alfama vence marchas e Luciana brilha"

O Jogo:

- "Fc Porto. Tudo sobre o Dragão 2.0. Portistas investem no conforto das experiências Premium e há também novidades com influência nos lugares anuais"

- "André Silva: 'Ainda não estou a acreditar'"

- "Benfica. Trubin sem dúvidas quanto ao futuro. 'É um objetivo jogar na Premier League'"

- "Sporting. Altimira custa 18 MEuro"

- "Palhinha continua a ser a prioridade"

- "V. Guimarães. Rui Rodrigues ganhou por dois votos. Eleito presidente em ato agitado. 'Vamos já tratar da próxima época'"

- "Mundial'2026. 'Candidatos no papel não chega'. Vitinha não esconde otimismo generalizado"

- "Jogadores foram à praia"

- "Francisco Marcos: português dos 15 mundiais"

- "Ciclismo. Grande prémio JN. Contrarrelógio da Maia vai ser decisivo. Fábio Costa segura a amarela"

A Bola:

- "Yeremay quer o Sporting. Internacional sub-21 espanhol é o sonho de verão dos leões/ Craque do Corunha visto como o sucessor ideal de Pedro Gonçalves/ Clube de Alvalade pretende ainda outro extremo"

- "Benfica. Manu vai ser aposta. Médio tem a aprovação de Marco Silva"

- "FC Porto. André Silva na senda dos notáveis que regressaram. Ponta de lança junta-se a Vitor Baía, Pepe ou Quaresma"

- "Mundial 2026. Viagem à tenda secreta da seleção nacional"

- "'Temos talento, mas não somos favoritos' - Vitinha"

- "Estados Unidos 4-1 Paraguai"

- "Qatar 1-1 Suíça"

- "Seleção Sub-20. Vitória em Toulon 23 anos depois"

- "V. Guimarães. Rui Rodrigues vence eleições por dois votos!"

- "Itália. Ruben Amorim a um passo do Milan"

- "Arábia Saudita. Bruno Lage a caminho do Al Diriyah. Equipa recém-promovida ao principal escalão e com forte capacidade financeira"

- "Defrontar Mourinho será uma grande honra. Luís Castro salvou Levante da descida"

- "Hóquei em patins. Águias em vantagem na final. Benfica 3-2 Sporting"

Record:

-"Benfica. Corrida contra o tempo. Primeiras contratações para fechar em menos de duas semanas"

- "Dois centrais e um extremo são os alvos imediatos"

- "Marco Silva procura um clone de Harry Wilson"

- "Sporting. O mundo de Andersen"

- "FC Porto. André Silva baixa salários [em mais de 30%]. Avançado fez tudo para voltar"

- "Mundial 2026. Equipa já trabalha nos EUA.

- "'Quero ganhar muito mais, incluindo o Mundial' [Vitinha]"

- "V. Guimarães. Rui Rodrigues conquista presidência por dois votos"

- "Hóquei em patins. Benfica-Sporting 3-2. Águia em vantagem no final do 'playoff'"

- "Jovem morre em despiste. Acidente com carrinha do Póvoa de Santo Adrião Atlético Clube causa ainda mais seis feridos"