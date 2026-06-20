Abraço confirma presença Albuquerque no Congresso PSD

A imagem acaba por dizer mais do que qualquer declaração formal. Miguel Albuquerque está em Sangalhos e preside à Mesa do 43.º Congresso Nacional do PSD, desfazendo as dúvidas sobre uma eventual ausência depois da deslocação que realizou esta semana aos Estados Unidos.

O líder do PSD-Madeira marcou presença na reunião magna social-democrata e foi recebido no palco com um abraço de Luís Montenegro, num gesto que politicamente funciona como sinal de pacificação, [ou não] ainda que não apague as divergências conhecidas entre a Madeira e Lisboa.

Mais do que uma formalidade partidária, a presença de Albuquerque tem leitura política.

Depois de semanas marcadas por reivindicações duras sobre dossiês pendentes da Região, o presidente do Governo Regional surge no centro do congresso nacional, não como figura decorativa, mas como responsável pela condução dos trabalhos.

O abraço com Montenegro sela uma espécie de paz intermitente. Não resolve a Lei das Finanças Regionais, não fecha a questão dos subsistemas de saúde, não desbloqueia por si só o novo Hospital nem a Zona Franca. Mas mostra que, apesar da tensão, ninguém quis transformar Sangalhos num palco de ruptura.

A Madeira surge com uma representação curta entre os delegados, sinal de algum distanciamento político em relação ao centro nacional do partido. Ainda assim, Albuquerque fez questão de estar presente e de ocupar o lugar institucional que lhe cabe.

Num congresso onde contam discursos, moções e equilíbrios internos, a fotografia do abraço já ficou como uma das imagens políticas do dia.

Ao que se sabe é que a presença de delegados do PSD-M está muito aquém de outros congressos e não deverá ultrapassar os 30 delegados, há quem fale mesmo em “meia dúzia”