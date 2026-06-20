Bombardeamento russo em Kharkiv provoca pelo menos um morto

Pelo menos uma pessoa morreu hoje num bombardeamento russo sobre a cidade de Kharkiv, no nordeste da Ucrânia, segundo as autoridades locais.

"Na sequência de um bombardeamento aéreo inimigo com bombas guiadas, foi registado um impacto num bairro residencial", escreveu na rede de mensagens Telegram o presidente da câmara de Kharkiv, Igor Terekhov.

"Infelizmente, durante as operações de busca e salvamento, foi encontrado o corpo de uma pessoa falecida sob os escombros do edifício destruído", acrescentou depois.

Pelo menos nove pessoas ficaram feridas no ataque noturno, indicou, por seu lado, o chefe da administração militar de Kharkiv, Oleg Synegubov.

Do lado russo, o Ministério da Defesa informou que 187 drones ucranianos foram abatidos durante a noite sobre o país, incluindo na região de Moscovo.