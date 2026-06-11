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Sismo de magnitude 5.0 na península russa de Kamchatka

Foto Shutterstock
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Um sismo de magnitude 5.0 atingiu hoje as costas da Península de Kamchatka, no extremo oriente da Rússia, de acordo com a delegação local do Ministério das Situações de Emergência.

Em comunicado, o Serviço Geofísico da Academia Russa de Ciência indicou que o sismo ocorreu a uma profundidade de 29 quilómetros, com epicentro localizado a 42 quilómetros a sudoeste da cidade de Nikolskoye.

A Península de Kamchatka é o ponto de encontro das placas tectónicas do Pacífico e da América do Norte, fazendo da região uma das áreas sismicamente mais ativas do planeta.

Em julho de 2025, um sismo de magnitude 8,8, o mais forte na região em 73 anos, atingiu a costa de Kamchatka, provocando tsunamis na Rússia e no Japão e desencadeando alertas em quase todos os países da Bacia do Pacífico.

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