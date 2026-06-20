Dois homens condenados no Reino Unido por incêndios ligados a PM

Dois homens foram hoje condenados a sete e a dois anos de prisão hoje por conspirarem e incendiarem propriedades ligadas ao primeiro-ministro britânico, Keir Starmer.

O ucraniano Roman Lavrynovych, de 22 anos, foi condenado a sete anos por conspiração para incendiar e quatro anos em concomitante relativo a duas acusações de pôrss em risco vidas humanas, apesar de ninguém ter ficado ferido.

O romeno Stanislav Carpiuc, de 27 anos, foi condenado a dois anos de prisão pelo envolvimento no plano.

Os incêndios, ocorridos em maio de 2025, danificaram a casa de onde Starmer se mudou quando assumiu o cargo de primeiro-ministro e que este aluga à cunhada.

Também foram alvo um edifício de apartamentos do qual tinha sido coproprietário e o antigo automóvel, entretanto vendido a um vizinho.

A estação pública britânica BBC noticiou na semana passada que o plano fará parte de uma série de ações de sabotagem organizadas pela Rússia.

Segundo mensagens consultadas pelos jornalistas, a pessoa que abordou Lavrynovych através da aplicação de mensagens Telegram e ofereceu dinheiro para ele atear os incêndios falava russo, ofereceu ao jovem ucraniano a naturalização se cometesse os ataques e elogiou o Presidente russo, Vladimir Putin.

A BBC identificou o contacto designado pela polícia britânica como "El Money" como Evgeny Lyukshin, um jovem diplomata russo de 23 anos bem colocado junto do Kremlin e especialista em guerra de informação conduzida por espiões e propagandistas.