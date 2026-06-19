Mais de 20 portugueses pediram asilo no Reino Unido em 2025

Mais de duas dezenas de portugueses pediram asilo no Reino Unido em 2025, integrando um grupo vasto de cidadãos de países considerados "seguros" que beneficiaram de alojamento e apoios públicos enquanto os processos eram analisados, noticiou o Daily Telegraph.

Citando dados do Ministério do Interior, o diário britânico indica que 24 cidadãos portugueses apresentaram pedidos de asilo no ano passado, número idêntico ao registado para Itália e superior ao de países como França (12) ou Suécia (11).

Os Estados Unidos lideraram a lista, com 156 requerentes, seguidos de países da União Europeia (UE), como Polónia (88) e Roménia (68).

Segundo o Daily Telegraph, entre os requerentes encontram-se também cidadãos sujeitos a ordens de deportação, que recorrem ao pedido de asilo para atrasar a expulsão do país.

Especialistas indicam também que requerentes podem ser dependentes de processos apresentados por familiares de outras nacionalidades.

O jornal alega que muitos destes requerentes de asilo, incluindo portugueses, são alojados temporariamente pelo Estado britânico, nomeadamente em hotéis, enquanto aguardavam decisão sobre os seus pedidos, e têm direito a um subsídio semanal de 49,18 libras (cerca de 57 euros) para despesas essenciais, como alimentação, vestuário e produtos de higiene.

Um porta-voz do Ministério do Interior afirmou à agência Lusa que "a maioria dos pedidos de asilo provenientes destes países é rejeitada ou retirada, tendo apenas 3% dos pedidos sido deferidos no último ano".

"Os pedidos de asilo são avaliados caso a caso e aqueles cujos requerentes não necessitem de proteção serão recusados", salientou. A legislação britânica obriga à prestação de apoio, incluindo alojamento, aos requerentes considerados sem meios de subsistência durante a análise dos processos.

O Governo britânico pretende alterar este regime, tornando esse apoio discricionário em vez de obrigatório.