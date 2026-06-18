Colômbia supera sobressalto uzbeque e estreia-se com vitória no Grupo de Portugal

Muñoz abre caminho, Usbequistão responde, Díaz não perdoa

A Colômbia entrou em campo com autoridade e procurou impor o seu ritmo desde os primeiros minutos. Apoiados no talento de Luis Díaz e na experiência de James Rodríguez — capitão e símbolo da selecção —, os cafeteros criaram perigo com regularidade. Aos 32 minutos, Díaz fez soar a trave, aviso inequívoco do que estava para acontecer. Ao minuto 40, Daniel Muñoz converteu essa superioridade em golo e a Colômbia foi para o intervalo com vantagem merecida.

A segunda parte trouxe uma Usbequistão mais agressiva e organizada, fiel ao estilo metódico imprimido por Fabio Cannavaro. Aos 60 minutos, Abbosbek Fayzullayev igualou o marcador e, por breves instantes, alimentou a esperança de uma surpresa no Grupo K. A alegria uzbeque não durou: seis minutos depois, Luis Díaz — o mais incisivo dos sul-americanos ao longo de toda a partida — fez o 2-1 e restabeleceu a dianteira colombiana. Jáminton Campaz, já bem dentro dos descontos, ao minuto 90+9, garantiu o 3-1 definitivo e fechou qualquer debate sobre o desfecho da partida.

Grupo K: Colômbia na frente, Usbequistão com trabalho a fazer

Com a vitória, a Colômbia ascende à liderança do Grupo K com três pontos — a única equipa do grupo a vencer na primeira jornada. Portugal e a República Democrática do Congo seguem empatadas com um ponto cada, depois de terem dividido os pontos no encontro que antecedeu este. A Usbequistão, à estreia num Mundial, parte da última posição mas demonstrou, sobretudo na segunda parte, possuir capacidade de perturbar adversários mais experientes.

Ficha do jogo

**Resultado:** Usbequistão 1-3 Colômbia **Prova/Jornada:** FIFA Mundial 2026 — Grupo K, 1.ª jornada **Recinto:** Estádio Cidade do México, Cidade do México **Árbitro:** Anthony Taylor (Inglaterra) **Cartões:** Não confirmados **Marcadores:** — Daniel Muñoz (40') — Colômbia — Abbosbek Fayzullayev (60') — Usbequistão — Luis Díaz (66') — Colômbia — Jáminton Campaz (90+9') — Colômbia