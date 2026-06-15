Filho da princesa herdeira da Noruega condenado a 4 anos de prisão por violação

O filho da princesa herdeira da Noruega, Marius Borg Høiby, foi hoje considerado culpado de dois dos quatro crimes de violação de que era acusado e condenado a quatro anos de prisão.

A sentença também abrange violência reiterada contra uma ex-companheira, ameaças e infrações de trânsito.

Nascido de um relacionamento anterior ao casamento da mãe, Mette-Marit, com o príncipe herdeiro Haakon, em 2001, Marius Borg enfrentava 40 acusações.