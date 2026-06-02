Projecto do IPTL representa a Madeira em Bruxelas
O Instituto Profissional de Transportes e Logística (IPTL) representado pelos discentes Duarte Teixeira e Gonçalo Fernandes, representam a Região Autónoma da Madeira, no evento final do ATLIC, realizado em Bruxelas, nos dias 2 e 3 de Junho.
"Esta distinção é o resultado de vários meses de trabalho, desenvolvidos no âmbito de um desafio lançado aos jovens para refletirem sobre a Economia Azul e sobre os principais desafios que atualmente se colocam a este sector estratégico. No decorrer do projecto, Duarte Teixeira e Gonçalo Fernandes centraram a sua análise na sustentabilidade e na segurança no sector da pesca, com especial enfoque na pesca do peixe-espada preto, uma actividade de grande relevância para a Madeira", refere uma nota enviada.
A selecção deste trabalho constitui "motivo de orgulho para toda a comunidade educativa do IPTL, evidenciando a capacidade dos nossos discentes para pensar criticamente os problemas do presente, propor soluções e contribuir com ideias relevantes para o futuro dos territórios atlânticos2, termina.