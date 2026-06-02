Jovens madeirenses apresentam projectos de inovação azul a especialistas europeus

Três projectos da Madeira vão estar presentes no ATLIC Talent, um dos momentos do programa do ATLIC Legacy Event, que assinala o encerramento do projeto europeu ATLIC – Atlantic InnoBlue Communities, cofinanciado pelo Programa Interreg Atlantic Area. A ACIF marca presença no evento que decorre hoje e amanhã, em Bruxelas.

A iniciativa reúne jovens participantes, especialistas, representantes da Comissão Europeia, organizações internacionais e decisores políticos de várias regiões do Espaço Atlântico, com o objectivo de apresentar os resultados alcançados ao longo dos três anos do projecto e debater o papel dos jovens na construção do futuro da economia azul europeia.

A delegação da Madeira é composta por Isabel Vieira, coordenadora do Departamento de Formação e Projectos e gestora de Projectos Europeus da ACIF-CCIM, Sandra Olim, consultora do projecto através da Mindsurfing e docente da Universidade da Madeira, bem como por cinco jovens participantes das várias edições dos ATLIC Innoblue Labs.

Ao longo dos últimos três anos, o projeto ATLIC permitiu à ACIF-CCIM envolver dezenas de jovens madeirenses em processos de co-criação, inovação e empreendedorismo azul, proporcionando-lhes contacto com mentores, especialistas e parceiros internacionais, bem como a oportunidade de transformar ideias em projectos com potencial impacto económico, ambiental e social.

A Madeira está representada por três projetos desenvolvidos no âmbito dos Innoblue Labs:

• Electrify My Boat, apresentado por Gonçalo Franquinho, estudante do Mestrado em Engenharia Informática da Universidade da Madeira, que propõe uma ferramenta digital de apoio à descarbonização do setor náutico, através da simulação de soluções energéticas mais eficientes para embarcações.

• ECOMAR, apresentado por Gonçalo Fernandes e Duarte Teixeira, alunos finalistas do Instituto Profissional de Transportes e Logística da Madeira (IPTL), um conceito inovador de embarcação autónoma para a pesca do peixe-espada-preto, desenvolvido para aumentar a segurança, a sustentabilidade e a competitividade do sector.

• Juntos pelas Praias, desenvolvido por Leonor Jesus e Afonso Alves, alunos finalistas da Escola Profissional Cristóvão Colombo, uma solução tecnológica para a monitorização, em tempo real, da qualidade das águas balneares, reforçando a segurança, a protecção ambiental e a valorização turística da Madeira.