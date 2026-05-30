Governo brasileiro lança plataforma pública gratuita de 'streaming'

O Governo brasileiro criou uma plataforma pública e gratuita de 'streaming', que será hoje lançada sob a marca "Tela Brasil", para aproximar o público da produção de cinema e audiovisual do país, adiantou o Ministério da Cultura brasileiro.

"A Tela Brasil marca a criação do primeiro serviço público federal de 'streaming' audiovisual do país, reunindo em uma única plataforma obras históricas, produções contemporâneas, conteúdos educativos e acervos de instituições federais de cultura", lê-se na nota hoje divulgada.

O catálogo de estreia agrega mais de 550 obras audiovisuais brasileiras, entre as quais "267 curtas-metragens, 139 longas-metragens, 85 médias-metragens ou telefilmes e 64 obras seriadas", de produções realizadas entre 1910 e 2025, "oferecendo ao público um amplo panorama da história, da pluralidade e da riqueza do audiovisual nacional", acrescenta.

Segundo o ministério liderado por Margareth Menezes, entre os conteúdos disponíveis estão "19 obras que representaram o Brasil na disputa pelo Óscar, além de produções voltadas à infância e à juventude, musicais, registos históricos e títulos reconhecidos em festivais nacionais e internacionais".

O Governo brasileiro destaca, como exemplos de obras presentes na plataforma, "Deus e o Diabo na Terra do Sol", "Terra em Transe", "Barravento" e "O Pátio", de Glauber Rocha; "A Hora da Estrela", de Suzana Amaral; "Xica da Silva", de Cacá Diegues; "Central do Brasil", de Walter Salles; "Cidade de Deus", de Fernando Meirelles e Kátia Lund, entre outros.

A plataforma "Tela Brasil" resulta de uma iniciativa do Ministério da Cultura criada com o apoio da Universidade Federal de Alagoas (UFAL) e será hoje lançada, pelas 12:00 horas locais (16:00 em Lisboa), durante o Rio2C 2026, na Cidade das Artes, no Rio de Janeiro.

Na cerimónia, que contará com a presença do Presidente brasileiro, Luiz Inácio Lula da Silva, e da ministra da Cultura, Margareth Menezes, será também assinado o Acordo de Cooperação Técnica (ACT) entre o Ministério da Cultura brasileiro e a Empresa Brasil de Comunicação (EBC), tendo em vista ampliar "a oferta de conteúdos nacionais e fortalecendo as políticas públicas voltadas para o audiovisual brasileiro", acrescenta a tutela.

Numa fase inicial, esta plataforma estará apenas disponível na versão web, através do 'site' telabrasil.cultura.gov.br, com login através de registo em Gov.br.

As versões para Android e IOS estarão disponíveis em até 30 dias após este lançamento oficial.