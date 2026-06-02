Município de Câmara de Lobos distinguido com o Selo Amigo da Juventude de 4 estrelas

A Câmara Municipal de Câmara de Lobos foi distinguida com o Selo Município Amigo da Juventude, na categoria de 4 estrelas, tendo-lhe sido também atribuída a respectiva Bandeira, em reconhecimento pela continuidade do trabalho desenvolvido em prol das políticas municipais de juventude.

"Esta distinção constitui um reconhecimento do compromisso da autarquia com os jovens do concelho, através da criação, consolidação e dinamização de medidas que promovem a participação, a inclusão, o associativismo, a formação, o empreendedorismo e o acesso a oportunidades", sublinha o Município em nota de imprensa.

Entre os instrumentos e iniciativas que sustentam esta atribuição destacam-se o Conselho Municipal de Juventude, enquanto espaço de participação e auscultação dos jovens e das associações juvenis; o enquadramento das políticas de juventude em instrumentos de planeamento municipal; o apoio ao associativismo juvenil; e o investimento em programas e medidas direccionadas para a população jovem.

O Município tem vindo também a reforçar políticas de apoio à iniciativa jovem, através de projetos como o Banco de Ideias - A tua ideia conta, que incentiva a participação dos jovens na apresentação de propostas para o concelho, e de programas como o Juventude Activa, as Bolsas de Estudo no Ensino Superior e a Semana da Juventude.