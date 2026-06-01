Mais de um milhão por via aérea

O movimento de passageiros nos aeroportos da RAM ultrapassou novamente 1 milhão nos primeiros três meses de 2026, segundo as estatísticas dos Transportes Aéreos divulgadas hoje pela DREM.

Segundo a autoridade estatística regional, "os aeroportos da RAM, no 1.º trimestre de 2026, registaram um movimento de passageiros na ordem dos 1.187,4 mil, traduzindo-se numa variação homóloga positiva de 4,0%", sendo de destacar que "o aeroporto da Madeira contribuiu para este crescimento com um aumento de 3,6%, enquanto o aeroporto do Porto Santo apresentou um desempenho mais expressivo, com um acréscimo de 16,1%".

No trimestre em análise, acrescenta a Direção Regional de Estatística da Madeira, "a ocupação das aeronaves movimentadas nos aeroportos da RAM rondou os 83,9%, com o aeroporto da Madeira a atingir os 84,2% e o Porto Santo os 75,9%. No mesmo período do ano passado, as taxas de ocupação eram inferiores, de 82,3%, 82,7% e 72,7%, respetivamente".

Quanto à carga aérea, "os aeroportos da RAM registaram, no 1.º trimestre de 2026, um crescimento de 0,8% face ao período homólogo. Em ambos os aeroportos, verificou-se um aumento das mercadorias descarregadas, com uma variação homóloga de +5,7%. Em contraste, as mercadorias carregadas apresentaram um decréscimo significativo de 20,1%", no único indicador negativo deste segmento dos transportes aéreos.