Mais Santa Cruz alerta para a necessidade de intervenção na Praia dos Reis Magos

De acordo com a coligação Mais Santa Cruz, "a Praia dos Reis é um dos espaços balneares mais importantes do concelho e da própria Região, merecendo a preferência de gente de diversos pontos da ilha, especialmente nesta altura de Verão, onde é muito concorrida".

"É por isso fundamental que se apresente com boas condições de funcionamento, higiene e segurança, motivo pelo qual os vereadores eleitos pela Coligação Mais Santa Cruz deixam um alerta para a necessidade urgente de intervenção da câmara municipal, por forma a dar uma resposta eficaz aos diversos problemas que ali se registam", indica nota à imprensa.

“A rampa de acesso das embarcações ao mar encontra-se coberta de pedras, representando um risco para os utilizadores”, alertam, e, por forma a resolver definitivamente o problema, é fundamental ouvir os proprietários dos barcos, trabalhando em conjunto com eles em busca de uma solução eficaz e duradoura.

Por outro lado, prossegue a vereação, "não há um corredor devidamente assinalado para a passagem de embarcações, o que configura uma situação perigosa e potencialmente grave, colocando banhistas em risco directo".

Diz também que "os duches situados no lado mais a leste continuam sem funcionar, obrigando os banhistas a se deslocar para outras zonas da praia".

"Para cúmulo, e como solução de acesso ao mar, foi agora colocada uma escada de ferro nas escadas de betão, uma solução no mínimo original mas não só não resolve o problema do acesso ao mar como complica a eventual necessidade de ali acostarem embarcações de pequenas dimensões em situações de emergência", acrescenta.

E prossegue: "Não estamos perante problemas novos, mas sim perante falhas que continuam por resolver, pelo que é também de estranhar o silêncio da Junta de Freguesia do Caniço desta matéria".

“Os utilizadores deste espaço merecem segurança, dignidade e condições adequadas e esta é uma realidade que não pode continuar a ser adiada, sendo por isso urgente que o município de Santa Cruz cumpra com uma das suas promessas várias vezes adiada e avance com uma intervenção imediata, eficaz e responsável na Praia dos Reis Magos”, concluem.