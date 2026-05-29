O maior calor foi nas zonas altas?

A previsão avançada pelo DIÁRIO na semana passada acabou por gerar dúvidas entre leitores. Na edição de terça-feira, 19 de Maio, a notícia intitulada “Calor regressa ‘do mar à serra’ nos próximos dias” dava conta da subida das temperaturas na Região, apontando para máximas que poderiam chegar aos 27 ºC no Funchal e aos 20 ºC no Areeiro.

A referência ao Areeiro motivou dúvidas e comentários, sobretudo por se tratar de uma zona situada acima dos 1.500 metros de altitude. Alguns leitores questionaram mesmo como seria possível atingir valores ‘tão elevados’ nas serras em Maio, quando várias estações meteorológicas em cotas inferiores — como no Santo da Serra (660 m), onde apenas nos dias 22 e 26 a temperatura do ar à superfície chegou aos 20 ºC (20,6 ºC e 20,2 ºC, respectivamente) — e mesmo zonas próximas da costa registavam temperaturas máximas inferiores a 25 ºC.

Contudo, os dados oficiais do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) confirmam que o calor se fez sentir de forma particularmente intensa nas zonas montanhosas da Madeira durante os últimos dias de Maio.

Os registos do Chão do Areeiro, a 1.590 metros de altitude, mostram que entre os dias 21 e 27 de Maio apenas um dia ficou abaixo dos 20 ºC. No dia 23, a temperatura máxima atingiu 19,6 ºC. Nos restantes dias, os valores ultrapassaram essa marca, com destaque para os 24,8 ºC registados no dia 24.

Também no Pico do Areeiro, situado a 1.799 metros, os termómetros atingiram ou superaram os 20 ºC durante cinco dias consecutivos, entre 22 e 26 de Maio. Os valores mais elevados registaram-se nos dias 24 e 26, ambos com 22,2 ºC.

Ainda assim, os extremos mais elevados da temperatura máxima em toda a Região foram observados no Pico Alto, estação localizada a 1.118 metros de altitude. Entre os dias 24 e 26 de Maio, esta estação registou os valores mais altos da rede meteorológica regional do IPMA, incluindo 28,1 ºC no dia 24, o valor máximo observado neste período.

IPMA

Em contraste, no Funchal, a temperatura máxima mais elevada registada durante estes dias foi de 23,8 ºC, no dia 25. Já a temperatura mínima mais alta verificou-se na estação do Lido, com 18,7 ºC no dia 26.

Os dados demonstram que, durante este episódio de calor, as temperaturas mais elevadas ocorreram acima da camada de nebulosidade, nas zonas montanhosas da ilha, enquanto as áreas costeiras permaneceram mais condicionadas pela influência marítima e pela presença de nuvens baixas.

Os registos oficiais do IPMA confirmam que os valores máximos mais elevados na Madeira entre 21 e 28 de Maio ocorreram em estações meteorológicas situadas acima dos 1.000 metros de altitude. O Pico Alto, a 1.118 metros, registou a temperatura máxima mais elevada da Região neste período, com 28,1 ºC no dia 24. Também o Chão do Areeiro e o Pico do Areeiro apresentaram vários dias consecutivos com temperaturas iguais ou superiores a 20 ºC, confirmando o episódio de calor nas zonas altas da ilha.