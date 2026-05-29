Pelo menos oito mortos em acidente numa fábrica de papel nos EUA

Pelo menos oito pessoas morreram num acidente em uma fábrica de papel no estado norte-americano de Washington, na terça-feira, disseram hoje as autoridades locais.

As autoridades locais declararam anteriormente que dois corpos foram encontrados após o acidente. Hoje, anunciaram que outros seis corpos foram recuperados, elevando o número total de mortos para oito, estando ainda desaparecidas três pessoas.

As equipas de resgate já tinham afastado a possibilidade de encontrar sobreviventes, anunciando que estavam a concentrar os seus esforços na recuperação dos restos mortais das vítimas.

Um tanque contendo "licor branco", uma solução química de hidróxido de sódio e sulfureto de sódio utilizada no fabrico de papel, colapsou na terça-feira na fábrica da Nippon Dynawave Packaging, provocando a fuga dos químicos.

O "licor" é utilizado para decompor lascas de madeira nas fases iniciais da produção para criar a pasta de papel.

Brad Hannig, chefe do Corpo de Bombeiros de Longview, no estado de Washington, no noroeste dos Estados Unidos, confirmou em um conferência de imprensa que seis dos nove corpos ainda procurados foram encontrados.

"Continuámos a trabalhar com o médico legista para informar as famílias", disse, acrescentando que os socorristas estavam a trabalhar num "ambiente ativo e perigoso".

Outras nove pessoas ficaram feridas. Veículos, edifícios e equipamentos ficaram danificados.

As autoridades tentaram tranquilizar a população, afirmando que a água potável e o ar em redor do local não estavam contaminados.

Imagens do local mostraram um enorme tanque que colapsou e inclinou. De acordo com os bombeiros, restam aproximadamente 95 mil litros de líquido no tanque, mas este está agora estável.

A Nippon Dynawave Packaging, uma subsidiária do grupo japonês Nippon Paper, afirma no seu portal que produz oito mil milhões de embalagens individuais anualmente para fornecer clientes na América do Norte, Ásia e outras partes do mundo.