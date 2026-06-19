Travessia em canoa tradicional liga Porto Santo à Madeira

Foram quase 14 horas a remar praticamente sem parar para concretizar uma travessia inédita entre o Porto Santo e a Madeira. Miguel Figueira, Carlos Lima, Luís Filipe Nascimento e Cristiano Perestrelo lançaram-se ao desafio de ligar as duas ilhas em canoa tradicional, numa prova de resistência marcada por condições adversas.

O vento não facilitou a jornada e o mar esteve longe de ser calmo. Em declarações ao DIÁRIO, Miguel Figueira destacou as dificuldades sentidas ao longo do percurso: “Da Ponta de São Lourenço, as correntes estavam todas contra nós.”

Apesar dos obstáculos, o grupo nunca desvalorizou os riscos. “Com o tempo ninguém brinca e nós também não brincamos. Mas está feito. Sofremos, mas conseguimos”, afirmou.

A partida aconteceu às 7 horas da manhã, no Porto Santo, e a chegada deu-se cerca de 14 horas depois, na Praia de São Tiago, no Funchal, onde os atletas foram recebidos por familiares e amigos.

Concluída a travessia, fica agora o desejo de novos desafios. Para já, contudo, o foco passa pelo descanso. “Vou inventar mais alguma, mas preciso de ter os apoios adequados”, revelou Miguel Figueira.