Navios imobilizados no estreito de Ormuz trazem custos adicionais

A imobilização de navios durante meses no estreito de Ormuz causa uma acumulação de organismos marinhos nos cascos, que reduz a velocidade e aumenta o consumo de combustível, resultando em custos adicionais para as companhias de navegação, alertaram especialistas.

À medida que Estados Unidos (EUA) e Irão avançam na aplicação do memorando de entendimento assinado esta semana para diminuir as tensões na região e reabrir progressivamente uma das rotas energéticas mais importantes do mundo, as empresas marítimas preparam-se para enfrentar as consequências de um longo período de espera.

Desde que Teerão encerrou o estreito, em retaliação pelos ataques dos EUA e Israel iniciados em 28 de fevereiro, os navios imobilizados foram sofrendo uma acumulação de cracas, algas e outros organismos marinhos nos seus cascos, uma bioincrustação.

"Se um navio esteve inapto para navegar há mais de cem dias, estamos a falar de um período muito longo para uma embarcação. Todos os navios que permanecem parados durante tanto tempo desenvolvem bioincrustação, independentemente do tipo de tinta anti-incrustante que utilizem", disse à agência espanhola EFE Alex Noordstrand, cofundador da empresa neerlandesa Fleet Robotics, especializada em limpeza de cascos subaquáticos.

As tintas anti-incrustantes que normalmente revestem os navios são concebidas para impedir o crescimento de organismos marinhos, mas a sua eficácia diminui quando os navios permanecem parados por longos períodos, especialmente em águas quentes como as do Golfo Pérsico.

A bioincrustação aumenta a resistência do casco ao avanço na água, o que reduz a velocidade de navegação e aumenta o gasto energético.

"Normalmente, um navio navega a cerca de 12 nós (22 quilómetros/hora). Uma acumulação significativa de organismos marinhos pode reduzir a sua velocidade para cerca de nove nós (17 km/h)", disse Noordstrand.

Se a sujidade for muito grave, "o capitão pode aumentar a potência disponível para 100% e, mesmo assim, os navios afetados não atingirão a velocidade comercial normal", afirmou.

O principal problema, segundo este especialista, não é tanto a segurança da navegação, mas sim os custos operacionais resultantes de menor eficiência e maior consumo de combustível.

Noordstrand explicou que estas embarcações precisarão de operações de limpeza antes de poderem recuperar totalmente o seu desempenho. Na maioria dos casos, estes trabalhos são realizados em equipas de mergulhadores e demoram entre um a dois dias.

No entanto, quando a acumulação é muito intensa, a limpeza deve ser feita com pincéis mais agressivos, que podem danificar a pintura protetora do capacete.

"O barco está limpo, mas vai sujar-se novamente mais rapidamente porque a camada protetora deixa de funcionar corretamente", explicou.

A solução definitiva é reaplicar a tinta anti-incrustante no dique seco, uma operação que faz parte dos ciclos habituais de manutenção dos navios, geralmente a cada cinco anos.

Noordstrand acredita que é provável que, uma vez que possam sair do estreito, muitos armadores "descarreguem a sua carga o mais rapidamente possível e realizem a limpeza".

O custo destas operações pode variar entre 17 mil a 26.000 mil euros por navio no Médio Oriente, segundo as estimativas do especialista.

A Organização Marítima Internacional (OMI) considera o estado do casco como um dos fatores que mais influenciam a eficiência energética dos navios e recomenda a gestão regular da bioincrustação.

Além disso, a OMI aponta este fenómeno como uma das principais vias de transporte involuntário de espécies invasoras entre diferentes ecossistemas marinhos.

O estreito de Ormuz, o único acesso marítimo entre o Golfo Pérsico e o Oceano Índico, canaliza cerca de um quinto do petróleo consumido mundialmente.

A AXSMarine, uma empresa global especializada em informações sobre o tráfego marítimo, indicou que 25 navios transitaram em Ormuz na quinta-feira, "mais de cinco vezes a média diária registada nos primeiros dez dias de junho", embora o calendário para a reabertura do estreito ainda esteja incerto após o cancelamento das reuniões agendadas para hoje na Suíça entre as partes.

A crise foi desencadeada em fevereiro após uma ofensiva israelo-americana que matou o líder supremo iraniano, Ali Khamenei, e levou a uma escalada regional que incluiu ataques iranianos a Israel e a países que acolhem bases norte-americanas, bem como o encerramento do estreito de Ormuz e o bloqueio dos portos iranianos pelas autoridades norte-americanas.