Porto recebe congresso internacional das Testemunhas de Jeová

O Estádio do Dragão, no Porto, vai acolher, entre 10 e 12 de Julho, o congresso internacional ‘Felicidade Eterna’, promovido pelas Testemunhas de Jeová, que deverá reunir milhares de participantes de vários países, incluindo delegados internacionais de 14 nações e representantes da Madeira.

A iniciativa, de entrada livre, integra a série anual de congressos organizados por esta comunidade religiosa e será apresentada em simultâneo em várias cidades portuguesas, nomeadamente Lisboa, Portimão e Santarém, centrando-se em temas ligados à felicidade, espiritualidade e bem-estar emocional.

Ao longo dos três dias, o programa inclui discursos, entrevistas e conteúdos audiovisuais com enfoque em questões do quotidiano, como ansiedade, propósito de vida e equilíbrio emocional, procurando responder, segundo a organização, a perguntas sobre a possibilidade de uma felicidade duradoura.

Entre os temas em destaque estão questões como “É realista acreditar que vamos viver felizes para sempre?” e “Porque é que estão ansiosos?”, bem como reflexões sobre o valor da esperança e da espiritualidade na vida contemporânea.

O congresso contará ainda com a estreia dos episódios 4, 5 e 6 da série “Boas Novas Segundo Jesus”, uma produção baseada nos evangelhos e dedicada à vida e ministério de Jesus Cristo. O programa inclui também momentos de baptismo e diversas apresentações temáticas ao longo dos três dias.

Segundo a organização, o evento deverá ter impacto na economia local do Porto, devido ao fluxo de visitantes que se prevê em hotéis, restauração e comércio, bem como em pontos turísticos da cidade.

O mesmo programa será replicado em 19 congressos internacionais ao longo do ano, realizados em vários países, incluindo África do Sul e Tailândia. No ano anterior, a organização refere ter promovido milhares de congressos em centenas de línguas, com milhões de participantes em todo o mundo.