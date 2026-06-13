CRESCER celebrou Dia Internacional do Brincar com actividades lúdicas

O CRESCER - Centro de Apoio ao Desenvolvimento Infantil promoveu uma actividade no âmbito do Dia Internacional do Brincar, que reuniu cerca de cem pessoas, nos Jardins do Fórum Madeira, numa tarde "dedicada ao brincar livre, ao convívio em família e à valorização da infância".

"Ao longo da tarde, os participantes tiveram oportunidade de explorar diferentes propostas lúdicas e sensoriais, desde os jogos tradicionais às brincadeiras de faz-de-conta, passando pelo jogo da corda, corridas da colher, saltar à corda, desenhos com giz, dança, música e muitas gargalhadas", explica uma nota enviada à imprensa.

O tapete sensorial, construído com elementos da natureza, foi uma das actividades que mais atraiu as crianças, pois tiveram a oportunidade de caminhar descalças sobre diferentes texturas, explorando sensações, desenvolvendo a consciência corporal e estimulando os sentidos através da experiência direta com materiais naturais.

"A energia, a alegria e o envolvimento das famílias demonstraram aquilo que a evidência científica nos tem mostrado ao longo dos anos: brincar é uma necessidade fundamental para o desenvolvimento infantil. É através da brincadeira que as crianças aprendem, comunicam, criam, resolvem problemas, desenvolvem competências sociais e emocionais e constroem memórias que as acompanham para toda a vida", indica.

Uma batalha de água encerrou esta tarde de brincadeiras, colocando crianças e adultos a brincar lado a lado, reforçando a mensagem de que brincar não tem idade.