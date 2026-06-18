Congresso de enfermagem aborda desafios da saúde na Região

Tem início hoje o Congresso de Enfermagem Madeira - Porto Santo 2026, uma iniciativa da Secção Regional da Madeira da Ordem dos Enfermeiros, que junta, no Funchal, especialistas regionais e nacionais sobre as mais diversas temáticas relacionadas com o exercício da profissão de enfermeiro.

O encontro tem lugar no Fórum de Machico, a partir das 9h30, e prologa-se até ao próximo sábado.

Além das várias conferências, fazem parte do programa científico deste congresso mesas dedicadas às diferentes especialidades da enfermagem.

Conforme destacou, ao DIÁRIO, o bastonário da Ordem dos Enfermeiros, este será um momento de encontro dos profissionais de enfermagem da Região, que têm neste congresso um espaço para partilharem e actualizarem os seus conhecimentos, mas também darem conta dos problemas com que se deparam no dia-a-dia, nomeadamente a falta de profissionais nos mais diversos serviços de saúde.

Mas há mais para ter em conta na agenda desta quinta-feira, 18 de Junho.

Agenda

09h30 - reunião da Câmara Municipal do Funchal, nos Paços do Concelho.

12h00 - apresentação da edição deste ano do Rali da Calheta, no Salão Nobre da Câmara Municipal da Calheta.

15h00 - assinatura de um protocolo entre o Turismo de Portugal e a Associação dos Municípios da Região Autónoma da Madeira, na Escola de Hotelaria e Turismo da Madeira.

14h00 - início da discussão do diploma que prevê a revisão das Lei Laboral, no plenário da Assembleia da República.

14h30 - lançamento da campanha 'E se fosse contigo?', no âmbito do programa Escola Azul, no Cais 8, no Funchal.

17h00 - inauguração da exposição fotográfica ‘O Turismo é feito de Pessoas’, no âmbito da campanha ‘Valorização das Profissões Turísticas’, do Turismo Portugal, no Plaza Madeira.

18h00 – a Secretaria Regional de Agricultura e Pescas promove uma sessão de divulgação das medidas de apoio do Plano Estratégico da Política Agrícola Comum (PEPAC), em São Vicente, na Escola Agrícola da Madeira.

19h00 – III Gala da Matemática, no Ginásio da Escola Básica dos 2.º e 3.º Ciclos do Caniço.

Efemérides

1815 - Batalha de Waterloo. As forças britânicas do duque de Wellington derrotam Napoleão Bonaparte.

1880 - É criado o imposto português de renda.

1896 - Data provável da primeira exibição cinematográfica em Portugal, no Coliseu da Rua da Palma, em Lisboa.

1922 - O FC Porto vence a 1.ª edição do primeiro campeonato organizado pela União Portuguesa de Futebol, após ter derrotado o Sporting por 3 a 1, na finalíssima.

Foto DR/Arquivo

1948 - A Comissão dos Direitos Humanos das Nações Unidas adopta o texto da Declaração Universal dos Direitos Humanos, que viria a ser aprovada em Assembleia-Geral a 10 de dezembro.

1953 - Calouste Sarkis Gulbenkian assina o testamento que determina a criação da Fundação Calouste Gulbenkian, em Lisboa.

1979 - Rússia e Estados Unidos assinam, em Viena, Áustria, os acordos de SALT II, para a limitação das armas nucleares.

1980 - Portugal e Arábia Saudita estabelecem relações diplomáticas.

1983 - O economista Li Xiannian é eleito Presidente da República Popular da China, o primeiro desde a Revolução Cultural de Mao Tse Tung, nos anos de 1960.

Li Xiannian acompanhado da mulher, Lin Jiamei, e o presidente dos Estados Unidos da América, Ronald Reagan, em 1985. , Foto DR/Arquivo

1985 - Os astronautas do vaivém norte-americano Discovery lançam no espaço o primeiro satélite de telecomunicações dos países árabes e da OLP.

1997 - Captura de Pol Pot, chefe dos Khmers Vermelhos, responsável pela morte de dois milhões de pessoas, no Cambodja, na década de 1970.

2003 - O Governo português aprova as regras para comercialização, importação e exportação de energia eléctrica no mercado ibérico, lançando o processo de liberalização do setor.

2004 - É atingido um acordo sobre o texto do Tratado Constitucional Europeu na Cimeira de chefes de Governo, em Bruxelas, Bélgica.

2006 - Os eleitores da Catalunha aprovam, em referendo, o novo Estatuto de Autonomia catalão.

2007 - A Polícia britânica, em cooperação com as autoridades de 35 países, desmantela uma rede internacional de pedofilia que funcionava através da Internet, envolvendo mais de 700 suspeitos em todo o mundo.

Foto Arquivo/AP

2008 - O Parlamento Europeu aprova em Estrasburgo, França, a "directiva do retorno", a controversa lei que harmonizará a nível comunitário as regras para o repatriamento de imigrantes ilegais. Foi a primeira vez que o Parlamento Europeu teve poder de co-decisão numa disposição comunitária em matéria de imigração.

2010 - Morre, com 87 anos, o escritor José Saramago, Prémio Nobel da Literatura em 1998.

2012 - O Presidente da República, Aníbal Cavaco Silva, promulga as alterações ao Código do Trabalho, exortando a que "a partir de agora" se "assegure" a estabilidade legislativa "com vista" à "recuperação" do investimento, criação de emprego e relançamento "sustentado" da economia.

2013 - O Governo acorda com os bancos a extinção de todos os contratos 'swap' que tinham cláusulas que permitiam exigir às empresas públicas o seu fecho antecipado com pagamento das perdas associadas.

2014 - O rei de Espanha, Juan Carlos, assina, na Sala de Colunas do Palácio Real em Madrid, a lei orgânica da sua abdicação a favor do filho, Felipe de Borbón, encerrando um reinado de quase 40 anos.

Foto Arquivo/DR

2015 - Portugal antecipa o pagamento de mais 1,8 mil milhões de euros dos empréstimos do Fundo Monetário Internacional.

2016 - Cristiano Ronaldo isola-se como o jogador mais internacional de sempre da seleção portuguesa de futebol, somando o seu 128.º jogo pelos "AA", mais um do que Luís Figo, recordista há mais de uma década.

2017 - O partido A República em Marcha, do Presidente francês, Emmanuel Macron, ganha as eleições legislativas em França com maioria absoluta.

2019 - O relatório da comissão parlamentar de inquérito ao caso de Tancos sustenta que "não ficou provado" ter havido interferência política na ação do Exército ou na atividade da Polícia Judiciária Militar na alegada encenação da recuperação do material furtado. O relatório é aprovado no dia 19, com os votos do PS, PCP e BE.

2020 - É Identificado um primeiro caso de infeção pelo novo coronavírus no Lar de Reguengos de Monsaraz, no Alentejo, um surto que virá a causar grande polémica.

Foto Shutterstock

2021 - António Guterres toma posse para um segundo mandato como secretário-geral da Organização das Nações Unidas (ONU).

2024 - A nadadora portuguesa Camila Rebelo sagra-se campeã da Europa dos 200 metros costas dos Europeus aquáticos, em Belgrado, Sérvia.

2025 - A judoca Patrícia Sampaio conquista a medalha de bronze em -78 kg nos Mundiais de Budapeste, Hungria, ao vencer no combate decisivo a chinesa Zhenzhao Ma.

Pedro Tamen, Foto: Imprensa Nacional

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