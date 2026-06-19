Contra-análise decide reabertura de praia de Machico

A praia foi interditada pela Autoridade Marítima depois de uma análise às águas balneares, ter revelado valores acima dos limites admitidos. A decisão, de carácter preventivo, levou ao condicionamento do acesso à zona balnear até que haja nova confirmação laboratorial sobre a qualidade da água.

O esclarecimento foi deixado pelo vice-presidente da Câmara, com o pelouro do Ambiente, que confirmou a existência de uma primeira análise desfavorável e adiantou que já foi entretanto realizada uma contra-análise. O resultado deverá ser conhecido esta sexta-feira, podendo determinar a reabertura da praia caso os parâmetros estejam dentro dos valores legalmente permitidos.

“Foi feita uma análise às águas balneares no dia 16. No entanto, os valores estavam acima do que é possível. A Autoridade Marítima interditou o acesso à praia. Já foi feita a contra-análise e penso que amanhã já saberemos o resultado. Se estiver tudo bem, a praia reabre”, explicou o autarca.

Até lá, a interdição mantém-se como medida de segurança, numa situação que obriga a aguardar pela confirmação técnica antes de qualquer decisão de levantamento da restrição. Em causa está a necessidade de garantir que a utilização da praia decorre sem risco para os banhistas, sobretudo numa altura em que a frequência das zonas balneares aumenta.

A autarquia acompanha o processo e aguarda agora pelo resultado da nova análise, que será determinante para perceber se a situação detectada foi pontual ou se exige medidas adicionais. Caso a contra-análise confirme a normalização dos valores, a expectativa é que o acesso à praia possa ser reposto de imediato.