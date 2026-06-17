Lobo-marinho avistado na Praia Formosa

Um lobo-marinho foi avistado na manhã desta quarta-feira, 17 de Junho, na Praia Formosa, no Funchal, surpreendendo os banhistas que se encontravam no local.

O animal foi observado junto à zona balnear, atraindo a atenção de várias pessoas, que aproveitaram para registar o momento.

O Instituto das Florestas e Conservação da Natureza (IFCN) recomenda que caso aviste um lobo-marinho deve manter a distância, aproveitar para contribuir para a conservação desta espécie e possível, recolha imagens e envie para a "rede SOS Vida Selvagem do IFCN, através do email [email protected] / [email protected] ou através da página do projeto www.lobomarinhomadeira.com. "

Se o lobo-marinho apresentar ferimentos/estiver morto, contacte directamente a linha telefónica SOS Vida Selvagem: 961 957 545.



O lobo-marinho é um animal selvagem, geralmente curioso, e que embora não seja agressivo por natureza poderá reagir. Esta espécie procura locais com mar calmo e praias para repousar, mesmo quando está saudável, podendo ficar a dormir durante algumas horas. Nestas situações, deve-se evitar qualquer perturbação do lobo-marinho.