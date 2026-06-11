Madeira acolhe a maior competição internacional de imagem subaquática do Atlântico Norte

A Madeira acolherá a Taça do Mundo CMAS de Fotografia e Vídeo Subaquáticos de 2026, de 22 a 28 de Junho, reunindo alguns dos principais fotógrafos e videógrafos subaquáticos do mundo para uma das competições internacionais mais prestigiadas da modalidade, refere a organização.

Organizado pela Federação Portuguesa de Atividades Subaquáticas (FPAS) e pela Associação Regional de Natação da Madeira (ANM), sob a égide da CMAS – Federação Mundial de Actividades Subaquáticas, o evento decorrerá em alguns dos locais de mergulho mais emblemáticos da Madeira, incluindo a Reserva Marinha do Garajau, o naufrágio da corveta Afonso Cerqueira e a formação vulcânica do Blue Hole.

Ao longo de três dias de competição, participantes de vários países irão competir nas categorias de fotografia e vídeo subaquáticos, captando a biodiversidade marinha única da Madeira e as paisagens subaquáticas a profundidades de até 30 metros. O programa introduz também, pela primeira vez num formato competitivo da CMAS, categorias de fotografia utilizando dispositivos móveis. Organização

"As águas da Madeira oferecem condições excecionais para a fotografia subaquática — visibilidade extraordinária, temperaturas quentes do Atlântico em junho e uma biodiversidade que rivaliza com qualquer destino de mergulho no mundo", afirma Fábio Bastos. "Estamos orgulhosos por trazer esta competição global para as nossas costas", diz o organizador.

Categorias da competição

Fotografia (câmara): Grande angular com ou sem modelo, Grande plano, Peixes, Criativa

Fotografia (dispositivo móvel): Grande angular, Grande plano, Peixes, Criativa

Vídeo: Vídeo temático - Mergulho e Ambiente, 60 segundos

Todos os mergulhos da competição são realizados ao abrigo de regras rigorosas de proteção ambiental. A manipulação da fauna ou flora marinha resulta na desqualificação imediata. A maioria dos locais de mergulho está situada em áreas marinhas protegidas.

A sede do evento é o Hotel Vila Galé Santa Cruz, com a base operacional no Clube Náutico de Santa Cruz, localizado em frente à marina.