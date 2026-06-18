Desilusão da selecção no Mundial recai na imagem de Ronaldo nos jornais

Bom dia. O capitão da selecção nacional de Portugal, Cristiano Ronaldo, que ontem esteve entre os titulares no empate com a República Democrática do Congo, no primeiro jogo do Mundial de Futebol 2026, é a imagem que serve para ilustrar praticamente todos os jornais nacionais, naturalmente com destaque para os desportivos, mas também os generalistas. Há outras notícias em destaque, mas esse é o que mais se destaca.

Na revista Visão:

- "'Viemos dos macacos e parece que estamos a voltar aos macacos'. Grande entrevista Valter Hugo Mãe"

- "Mundial 2026. A força dos países pequenos"

- "Tozé Brito e Inês Meneses 'Todas as canções são canções de amor'"

- "Acordos AD-Chega. PS entre o fogo e o gelo"

- "Se7e. Porto. A grande festa dos livros"

No Correio da Manhã:

- "Portugal 1 RD Congo 1. Houston, temos vários problemas. Seleção falha descolagem"

- "Gestor público acumula salário de 12.951 Euro com pensão. Presidente da Autoridade de Seguros e Fundos de Pensões"

- "Braga. Mãe de 'Manu' não perdoa a assassino"

- "Adjunto da ministra. Predador filmou e abusou de menino de 10 anos"

- "Acima de 40 graus. Início do verão com subida abrupta das temperaturas"

- "Defronta St. Gallen. Benfica com queijo suíço no sorteio da Liga Europa"

- "Arruda dos Vinhos. Bombeiros esperam 58 minutos por resposta do INEM"

- "Política. Governo aberto a negociar pacote laboral com Chega"

- "Pagamentos. Juntas substituem multibanco e entregam dinheiro"

- "Lousada. Filha de utente conta horror em lar ilegal"

No Público:

- "Portugal-Congo. Mau resultado, péssima exibição"

- "Tribunal anula colocação de 80 inspectores-chefe da Polícia Judiciária"

- "Assédio moral. Banco de Portugal condenado a pagar 30 mil"

- "Identidade de género. Ordem dos Médicos arrasa propostas da direita"

- "Exame de Português com questão igual à de livro de testes"

- "Reino Unido. Makerfield, o lugar onde se decide o futuro de Starmer"

No Jornal de Notícias:

- "Portugal 1-1 RD Congo. A ranger no Texas"

- "Investigação a mortes em lares de Lousada esteve parada um ano em Lisboa"

- "Fim da bazuca europeia coloca em risco dois mil empregos no Estado"

- "Transportes. Fatura pesa demasiado nas contas dos municípios"

- "Porto. Universitários dão explicações grátis a alunos carenciados"

- "Imprensa. Câmaras financiam distribuição de jornais"

- "Cinema. Woody, Buzz e Jessie estão de regresso. 'Toy Story 5' estreia-se hoje"

No Diário de Notícias:

- "Troca de cartas de condução estrangeiras por portuguesas cresceu 26,3%"

- "Portugal x RD Congo. Empate com sabor a derrota"

- "Estudo. Ódio online circula cada vez mais por códigos e insinuações"

- "Morte de Odair. Tribunal ignorou lei que regula uso de arma de fogo por polícias"

- "Parlamento. Montenegro reserva prognósticos sobre Pacote Laboral para o final da votação"

- "Medida. Sindicato recomenda a médicos que 'não aceitem' incentivos para trabalho extra"

- "Fronteiras. Easyjet pede intervenção nos aeroportos. 'Há passageiros que não voltam'"

- "Guerra. Trump defende acordo com o Irão: 'É um muro contra a arma nuclear'"

No Negócios:

- "Impugnação de despedimentos sobe há três anos consecutivos"

- "Ações do BCP já valem um euro, mas manter subida será mais difícil"

- "Retalho. Sumol Compal aponta a vendas de 500 milhões em 2028"

- "Médio Oriente. Agências de viagens esperam que rotas canceladas possam voltar"

- "Resgatar a democracia do mercado"

- "IA. Portugal entre a 'revolução completa' e a 'síndrome da pequenez'"

No O Jornal Económico:

- "Estabilidade dos preços das casas ainda está longe"

- "Montenegro deixa porta entreaberta para André Ventura"

- "Kevin Warsh estreia-se na Fed a manter taxas inalteradas"

- "Stellantis, Wayve e Uber juntam-se para criar táxis sem condutor"

- "BCP vale mais de 1 euro por ação, 11 anos depois"

- "Wakabayashi: 'Confiança tem de ser o indicador de referência para as empresas'"

- "Governo identifica 664 mil hectares para renováveis"

- "Big Tech emitiram 100 mil milhões de dólares de dívida"

- "Governo quer reforçar exportações do agroalimentar"

No Record:

- "Portugal 1-1 RD Congo. Assim não vai dar Portugal. Seleção tem de jogar muito mais para cumprir o sonho"

- "João Neves marcou o golo. 'Não é este resultado que nos vai atirar abaixo'"

- "Martinez. 'Acredito no que podemos fazer'"

- "Ronaldo. 'Isto está longe de ter acabado'"

- "Argentina 3-0 Argélia. Hat trick de Messi"

- "Inglaterra 4-2 Croácia"

- "Áustria 3-1 Jordânia"

- "Iraque 1-4 Noruega"

- "Benfica. Marco estreia-se com o St. Gallen"

- "Sporting. Ioannidis vem com tudo. Grego está pronto para a pré-época que começa sem Suárez"

- "FC Porto. Leeds volta por Zaidu. Tinha tentado em janeiro"

- "Hóquei em patins. Sporting 2-5 Benfica. Águia a uma vitória do título"

No O Jogo:

- Portugal 1-1 RD Congo. Bola fora. Desilusão na estreia da seleção, com exibição pobre de CR7 e companhia"

- "Roberto Martínez. 'Atitude extraordinária. Acredito muito no que podemos fazer'"

- "João Cancelo. 'Empate sabe a derrota'"

- "Golo de cabeça de João Neves, o raro momento de inspiração"

- "Cristiano Ronaldo. 'Isto está longe de acabar'"

- "FC Porto. 'Pietuszewski tem caráter e confiança'. Pululu cruzou-se com o polaco e não poupa nos elogios"

- "Samu já corre no relvado"

- "Sporting. Trincão pode render 50 MEuro. SAD define valor para o libertar"

- "Benfica. Umeh também na pré-época. Seis da formação vão mostrar-se"

- "UEFA. Sorteio das pré-eliminatórias. Liga Europa - Benfica-St. Gallen (Suíça); Liga Conferência - Braga-Zeleznicar (Sérvia)"

E no A Bola:

- "Portugal 1-1 RD Congo. Assim não dá. Muita bola, poucas oportunidades e falhanços"

- "Vantagem madrugadora desaproveitada com golo sofrido em cima do intervalo"

- "CR7 jogou 90 minutos e perdeu dois golos de forma pouco habitual"

- "'Isto está longe de ter acabado' - Cristiano Ronaldo"

- "'Falar em ganhar o Mundial não ajuda a ganhar jogos'. Roberto Martínez"

- "Inglaterra 4-2 Croácia"

- "Áustria 3-1 Jordânia"

- "Argentina 3-0 Argélia"

- "Iraque 1-4 Noruega"

- "Sporting. Extremo do Chelsea Jesse Derry na lista do leão"

- "Benfica. Sudakov quer roubar lugar a Rafa Silva"

- "FC Porto. Borja Sainz em busca da superação"

- "Hóquei em Patins. Benfica vence Sporting e aproxima-se do título"