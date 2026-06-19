Antigo avançado italiano Igor Protti morreu aos 58 anos
O antigo futebolista Igor Protti, melhor marcador da Liga italiana de futebol na temporada 1995/96, morreu aos 58 anos, vítima de cancro, anunciou hoje a família.
"Com imensa tristeza, a família anuncia que Igor nos deixou", refere um comunicado, que inclui palavras do antigo jogador, que terminou a carreira no Livorno, aos 35 anos, após passagens por clubes como o Messina, o Bari, a Lazio e o Nápoles.
Na sua segunda passagem pela Lazio, na temporada 1998/99, Igor Protti, que apesar de ter sido o melhor marcador dos dois principais campeonatos italianos nunca foi chamado à seleção, cruzou-se, ainda que por pouco tempo, com os internacionais portugueses Sérgio Conceição e Fernando Couto.
O Livorno, clube no qual Protti, conhecido com 'Zar', é considerado uma lenda, já reagiu à morte, considerando que "Igor era Livorno".
"Jogaste o jogo mais difícil com a valentia dos grandes, mas hoje o 'apito final' deixa-nos de coração partido. Serás sempre recordado pelos teus golos, pelas tuas celebrações com os 'nossos'. O teu amor às nossas cores fez sonhar várias gerações de adeptos", escreve o clube.
O Nápoles também se associou às homenagens a um dos maiores goleadores transalpinos da década de 90 do século XX, lembrando Protti como "um jogador que ganhou o carinho de todos pelas suas qualidades humanas e desportivas", bem como a federação italiana e vários clubes.