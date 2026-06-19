Ciclista ferida em queda no Paul da Serra

Uma ciclista de nacionalidade estrangeira, de 51 anos, ficou ferida na manhã desta sexta-feira, na sequência de uma queda ocorrida na Estrada Regional 105, na zona do Paul da Serra, no Concelho da Calheta.

Apesar dos ferimentos sofridos, a mulher encontrava-se consciente quando foi assistida pelas equipas de socorro. Os Bombeiros Voluntários da Calheta foram mobilizados para a ocorrência e prestaram os primeiros cuidados no local.

De acordo com informação recolhida junto de fonte operacional, a vítima deverá ser transportada para o Hospital Dr. Nélio Mendonça, no Funchal, para observação e avaliação médica.

As circunstâncias em que ocorreu a queda não são ainda conhecidas.