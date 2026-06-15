Jovem ciclista despista-se no Funchal

Um jovem ciclista, menor de idade, ficou ferido com alguma gravidade na sequência de um despiste de bicicleta ocorrido em São João, no Funchal. Segundo foi possível apurar, o rapaz terá sido projectado cerca de três a quatro metros após o despiste, ficando com suspeita de traumatismo crânio-encefálico.

Antes da chegada dos meios de socorro, a vítima recebeu os primeiros cuidados de um transeunte que passava pelo local e que prestou assistência imediata ao jovem.

A Cruz Vermelha Portuguesa foi mobilizada para a ocorrência, tendo procedido ao socorro e posterior transporte do adolescente para o Hospital Dr. Nélio Mendonça, onde deu entrada para avaliação e acompanhamento médico.

As circunstâncias em que ocorreu o despiste ainda não são conhecidas.