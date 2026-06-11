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Criança sofre queda e fica ferida no Funchal

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Foto Google Maps

Uma criança de 5 anos, de nacionalidade estrangeira, sofreu ferimentos na sequência de uma queda ocorrida ao início da tarde de hoje na Rua do Marquês, no Funchal.

Segundo fonte operacional, a criança apresentava uma ferida na cabeça quando os meios de socorro chegaram ao local.

Para a ocorrência foram accionados os Bombeiros Voluntários Madeirenses, que prestaram assistência pré-hospitalar à vítima e transportaram para o hospital.

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